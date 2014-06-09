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النيابة تخلي سبيل حسين فهمي

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النيابة تخلي سبيل حسين فهمي النيابة تخلي سبيل حسين فهمي

الإثنين 09-06-2014 00:11

أمر إسلام ضيف مدير نيابة أول أكتوبر بإخلاء سبيل الفنّان المصري حسين فهمي الذي توقّف بسبب قضية السبّ والقذف المقامة ضده من قبل الفنّان محمود قابيل.

وقد أمرت النّيابة بعرض تسجيل حلقة أحد البرامج التّي هاجم فيها فهمي الفنان محمود قابيل، على خبير فنّي لإبداء رأيه فيها.

وتعود أحداث الواقعة عندما تقدم الفنّان محمود قابيل ببلاغ لقسم شرطة أول أكتوبر، اتّهم فيه الفنان حسين فهمي بسبّه وقذفه على الهواء في أحد البرامج التّي تذاع على أحد الفضائيات حيث اتّهمه فهمي فيها بالكذب، وأنّه يتربّح من الفن معتبراً أنّ قابيل ليس فناناً بالمعنى التقليدي.

والجدير ذكره أنّ الفنان حسين فهمي اعترف في تحقيقات النّيابة بأنّه اتّهم الفنان محمود قابيل بالكذب بعد قول الأخير إنّه تم اختيار فهمي سفيراً للنوايا الحسنة على غير الحقيقة.

 

 

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