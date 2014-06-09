الحزب الناصري: مظاهر البذخ ظهرت في مراسم تسليم السلطة .. ولا يفضل عودة منصور ” للدستورية”

قال محمد أبو العلا رئيس الحزب الناصرى:” أنه لم يكن هناك مظاهرات احتفالية وقت تسليم السلطة من الرئيس المؤقت “صوفى أبو طالب” للرئيس الأسبق حسنى مبارك، لأن الظروف كانت مضطربة بعد اغتيال الرئيس أنورالسادات”.

انتقد أبو العلا مظاهر البذخ فى مراسم تسليم واستلام السلطة ، مؤكدًا :” أن هذا يتنافى مع الدعوات التى تطلق من أجل الترشيد، والتقشف فى الفترة المقبلة، مما سيدفع الفقراء والفلاحين لإستنكار مطالبتهم بربط الحزام على حد وصفه ” ، جاء ذلك في لقائه على فضائية دريم 2 مساء أمس .

وأشار أبو العلا :” أنه لم يكن هناك ممثل لكوريا الجنوبية، فى حفل تنصيب السيسى، على الرغم أنها من الدول التى يجب أن ننظر إليها فى الفترة المقبلة، بينما أثنى على التواجد الأفريقى الواضح” ، مشددا انه يجب علينا توطيد العلاقات أكثر وأكثر معهم” .

وأوضح أبو العلا :” أنه من الطبيعى أن يقتصر التمثيل على مستشار وزير الخارجية ، مفسرًا ذلك أن هذا طبيعى لأن أمريكا لازالت ” قارشة ملحتنا ” على حد قوله .

وتوقع أبو العلا أن الرئيس السيسى سيلقى خطاب فى الفترة المقبلة أكثر اسهابا وتفصيلا، لإستنهاض الهمم، وتوضيح الرؤية بشكل أكبر للفترة المقبلة” .

وأكد :” أنه لم يجمع الشعب على أحد بعد عبد الناصر، سوى على الرئيس السيسى، فعلي السيسي أن يستغل ذلك، لافتًا :” أنه لا يفضل عودة عدلى منصور لرئاسة المحكمة الدستورية العليا، لأن منصب رئيس الجمهورية أرفع منصب فى مصر ” .