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بالصور.. محافظ جنوب سيناء : اليوم اصبح لدينا قائد وزعيم .. والسياحة قادمة

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بالصور.. محافظ جنوب سيناء : اليوم اصبح لدينا قائد وزعيم .. والسياحة قادمة بالصور.. محافظ جنوب سيناء : اليوم اصبح لدينا قائد وزعيم .. والسياحة قادمة

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء :”  انه اليوم اصبح لدينا قائد وزعيم تحتاج له ”،  مشيرًا الى ان السياحة بعد تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسى سوف تشهد انتعاشا خلال الشهور المقبلة “.

جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ للعاملين بالسياحة بخليج نعمة الذين تجمعوا بالالاف بخليج نعمة للاحتفال بتنصيب السيسى رئيسا لمصر.

وكان برفقته اللواء مصطفى عفيفى المحافظ الاسبق لجنوب سيناء وعدد من القيادات الامنية والتنفيذية ورجال الاعمال والمستثمرين بشرم الشيخ ، الذين صمموا تورتة كبيرة عليها صورة السيسى واطلقوا الا لعاب النارية فى سماء شرم الشيخ .

وانتقل المحافظ للاحتفال اخر بمنطقة “سوهو” لمشاركة العاملين والسياح الفرحة بتنصيب السيسى الذين غنوا ورقصوا على انغام اغنية بشرة خير وتسلم الايادى والنافورات العملاقة الراقصة.

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