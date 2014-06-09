أمين عام رئاسة الجمهورية السابق: حفل تنصيب السيسي متوسط التكاليف

قال طارق عبد العزيز أمين عام رئاسة الجمهورية السابق :” أنه لايوجد نص فى الدستور يلزم بوجود وثيقة لتسليم وتسلم السلطة، وماشهدته مصر هو إرساء لتقليد جديد”.

وشدد طارق خلال لقائه على فضائية دريم2 :” أنه لا يوجد ما يسمى حفل تنصيب، وإنما هو حفل تسليم وتسلم فقط، لم نشهده منذ عام 52″ ، مشيرًا:” أن توجيه الدعوات سواء كانت بإسم رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، أو بإسم الرئيس نفسه تتوقف على اعتبارات سياسية فى المقام الأول، وليس لاعتبارات بروتوكولية ” .

وأضاف طارق :” أن عدلى منصور ظل رئيسًا للجمهورية لحين حلف الرئيس عبد الفتاح السيسى اليمين الدستورى أمام أعضاء المحكمة الدستورية” .