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أمين عام رئاسة الجمهورية السابق: حفل تنصيب السيسي متوسط التكاليف

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أمين عام رئاسة الجمهورية السابق: حفل تنصيب السيسي متوسط التكاليف أمين عام رئاسة الجمهورية السابق: حفل تنصيب السيسي متوسط التكاليف

قال طارق عبد العزيز أمين عام رئاسة الجمهورية السابق :” أنه لايوجد نص فى الدستور يلزم بوجود وثيقة لتسليم وتسلم السلطة، وماشهدته هو إرساء لتقليد جديد”.

وشدد طارق خلال لقائه على فضائية دريم2  :” أنه لا يوجد ما يسمى حفل تنصيب، وإنما هو حفل تسليم وتسلم فقط، لم نشهده منذ عام 52″ ، مشيرًا:”  أن توجيه الدعوات سواء كانت بإسم رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، أو بإسم الرئيس نفسه تتوقف على اعتبارات سياسية فى المقام الأول، وليس لاعتبارات بروتوكولية ” .

وأضاف طارق :”  أن عدلى منصور ظل رئيسًا للجمهورية لحين حلف الرئيس عبد الفتاح السيسى اليمين الدستورى أمام أعضاء المحكمة الدستورية” .

 

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