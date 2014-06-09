البابا تواضروس يزور الفيوم اليوم ويرسم 18 كاهنًا ويفتتح 6 منشآت

يتوجه البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الاثنين، إلى محافظة الفيوم، ليشارك بالاحتفال الذى سيُقام فى دير الأنبا إبرام بمنطقة العزب، بمحافظة الفيوم، بمناسبة مرور 100 عام على رحيل الأنبا إبرام.

ويفتتح البابا 6 منشآت خدمية تابعة لمطرانية الفيوم، بحضور عدد من أساقفة المجمع المقدس والأنبا إبرام مطران المحافظة، والشخصيات العامة والمسئولين، وهى نادى الكرمة، ومستشفى الأنبا إبرام التخصصى، وحديقة للحيوانات الأليفة، ومركز للجيم وعلاج السمنة والنحافة، ومدرسة لقيادة السيارات، ومركز الأنبا إبرام الثقافى القبطى، والذى يتضمن استراحة خاصة للبابا والأساقفة ومكتبة كبيرة وقاعة للمحاضرات.

وقال الأنبا أبانوب، أسقف عام المقطم وتوابعها، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إن البابا تواضروس الثانى سيزور دير العزب بالفيوم ودير الملاك غبريال، ودير الأنبا توماس بالخطاطبة، موضحاً أن البابا سيرسم 18 كاهنًا على إيبارشية الفيوم، ويرقى 4 آخرين لرتبة القمصية، وسيعطى سر الكهنوت لـ6 رهبان، وثلاثة بدير الأنبا توماس بالخطاطبة وثلاثة بدير الملاك غبريال بالنقلون، ويرقى 6 آخرين بالدير لرتبة القمصية.