نقابة النسيج: خطاب السيسى طمأن قلوب الفقراء ومحدودى الدخل

أكد عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء أمس بقصر القبة، طمأن قلوب كل المصريين، وعلى رأسهم الفقراء ومحدودو الدخل، حيث أثبت جديته فى حل المشاكل التى يعانى منها الفئتان، وعلى رأسها محاربة الفساد فى كل مؤسسات الدولة.

وقال "إبراهيم"، فى تصريحات صحفية، إن الرئيس تعهد فى خطابه بجذب المزيد من الاستثمارات لمصر خلال الفترة المقبلة، وتوفير المناخ المناسب من خلال القضاء على الإرهاب، وتوفير الأمن والاستقرار فى البلاد، مضيفا أن ذلك ما نحتاج له فى الوقت الحالى، لتوفير فرص عمل للشباب.

وأوضح، أن الرئيس الجديد حرص فى خطابه على الحفاظ على الأمن القومى لمصر، من خلال حديثه عن سد النهضة وأهمية مياه النيل للمصريين، وإرساله رسائل مفادها أن المياه خط أحمر، ولن يسمح لأحد بأن ينتقص منه، وليس مثلما حدث خلال الاجتماع المعروف بالفضيحة للرئيس السابق محمد مرسى وبعض السياسيين العام الماضى.

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