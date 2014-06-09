افتتاح معرض المعرفة في «طرق دبي»

افتتح مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات، فعاليات الدورة الثالثة من معرض المعرفة، الذي يقام تحت شعار «المعرفة الذكية.. ريادتنا بإدارة معارفنا»، وأعرب الطاير عن سروره بالتطوير الكبير في أجندة ومحتويات معرض المعرفة، وتوظيفه للتقنيات الذكية في نشر وتعزيز مفهوم إدارة المعرفة لدى موظفي الهيئة.

ويشمل المعرض الذي يستمر حتى يوم الخميس المقبل، باقة متنوعة من الفعاليات المميزة، حيث يتم استضافة نخبة من القيادات الوطنية وخبراء دوليين، يتحدثون عن تجاربهم القيادية في إدارة المؤسسات، إضافة إلى استعراض أفضل الممارسات الإدارية في عدد من الهيئات والدوائر الحكومية، إلى جانب تنظيم معرض للكتاب، ومسابقات ثقافية وتعليمية كالمحاضرات والمسابقات التوعوية والثقافية.

وتهدف الهيئة من المعرض نشر ثقافة المعرفة المؤسسية وحصرها وتعظيم الفائدة منها، وضمان الاستخدام الأمثل للمصادر المعرفية لدعم اتخاذ القرار والمساهمة في الوصول لمفهوم المؤسسة المتعلمة.

وتجول مطر الطاير يرافقه عدد من المديرين التنفيذيين في الهيئة في مرافق المعرض، واستمع خلال الجولة لشرح من عبدالمحسن إبراهيم يونس المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية، وشيخة الجرمن مدير إدارة التطوير والأداء المؤسسي، عن محتويات المعرض الذي تضمن عدداً من الأجنحة والأركان، منها ركن اقتصاد المعرفة الذي يتيح للزوار التعرف إلى المفاهيم المطبقة في اقتصاد المعرفة ومفهوم العملاء الرقميين والملكية الفكرية ورأس المال الفكري، ويوفر ركن المعرفة الوطنية 1971 معلومات أساسية عن قيام اتحاد الإمارات، وحكامها، وأهم الشخصيات القيادية التي أسهمت في مسيرة نهضة الدولة.

تعليم إلكتروني

واطلع مطر الطاير على جناح الجامعات والتعليم الإلكتروني لتعريف موظفي الهيئة بالبرامج الأكاديمية والدراسات العليا التي تقدمها المؤسسات التعليمية المشاركة للموظفين الالتحاق بها بعد ساعات العمل، وركن (الخبراء المتخصصين)، الذي يتيح للموظفين الاستفادة من الخبراء في الهيئة في مختلف التخصصات في قطاعات ومؤسسات الهيئة، وكذلك ردهة المشاهير، وركن إكسبو ومقهى المعرفة، وركن التبرع بالكتب، واختبار الذكاء وتحدي المعلومات الذي يتيح للزوار المشاركة في اختبارات شخصية لقياس قدراتهم ومهاراتهم المهنية، وزاوية التدريب الحي، وأجندة الهيئة لعام 2014، فضلاً عن تسليط الضوء على مبادرات الهيئة في مجال المعرفة المؤسسية كأساليب نقل المعارف الضمنية والتحول الإلكتروني، وركن الأطفال الذي يقدم للنشء برامج تعليمية باستخدام التقنيات الحديثة بهدف نشر وتعزيز المعرفة والثقافة لدى الأطفال.

وقال عبدالمحسن إبراهيم يونس المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في الهيئة: إن تنظيم معرض المعرفة بشكل سنوي يُعد دليلاً على نجاح الدورات السابقة التي أثمرت عنها تحقيق الأهداف الموضوعة، لاسيما أن الهيئة تتبنى الأنشطة والفعاليات المتنوعة ذات العلاقة بنشر المعرفة للموظفين لضمان الاستخدام الأمثل للمصادر المعرفية ودعم اتخاذ القرار وذلك للمساهمة معاً في الوصول إلى مفهوم المؤسسة المُتعلمة.

«الطرق» تستضيف ملتقى بناء القادة في التخطيط للنقل الحضري

نظّمَ مركز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للنقل المتميّز بالتعاون مع البنك الدولي ملتقى «بناء القادة في مجال التخطيط للنقل الحضري» الذي يقام في الفترة من 13-7 يونيو الجاري بفندق ميدان في دبي باستضافة هيئة الطرق والمواصلات وبرعاية عدد من المنظمات الدولية البارزة مثل برنامج المساعدة في إدارة قطاع الطاقة، والصندوق الائتماني الكوري للنمو الأخضر والتسهيلات الاستشارية للبنى التحتية لدى القطاعين العام والخاص. وشهد الحدث مشاركة واسعة من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن مختلف دول العالم من العاملين في مجال التخطيط والنقل الحضري.

ويهدف الملتقى إلى تطوير القدرات والقابليات القيادية في التخطيط للنقل الحضري بالنظر لأهمية الجانب القيادي في هذا المجال والدور الحيوي الذي يلعبه في تحقيق الأهداف المرسومة لإنشاء شبكة نقل جماعي واسعة ومتطورة ورصينة وتلبي متطلبات النمو السكاني والاقتصادي والحضري، كما يهدف الملتقى كذلك إلى إيجاد الوعي المطلوب حول ما يتضمنه التخطيط لشبكة النقل الجماعي المتكاملة وما هي المكونات المختلفة له وكيفية وضعها في أطرها الصحيحة.

متحدثون بارزون

وشارك في الحدث متحدثون بارزون على مستوى العالم منهم البروفيسور خوزيه جوميز آيبانيز من كلية كيندي الحكومية وجامعة هارفارد الأمريكيتين، الدكتور جي سي كيم من المعهد الكوري للنقل، ومن البنك الدولي شارك كل من وأجاي كومار وأو بيه أجراوال وصامويل زيميرمان بالإضافة إلى عبدالعزيز مالك من مركز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للنقل المتميّز وكان يالديزكوز من الاتحاد العالمي للمواصلات العامة.

كما شارك في الملتقى عبدالعزيز مالك، رئيس اللجنة العليا لمركز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للنقل المتميّز بورقة عمل موسعة بعنوان «تطوّر النقل الحضري في إمارة دبي» تضمنت خمسة محاور منها نموذج الحوكمة في هيئة الطرق والمواصلات، خطة النقل المتكامل في دبي، المكونات الرئيسية للخطة والمشاريع قريبة الأجل بالإضافة إلى النتائج الرئيسية وعوامل النجاح.

استهل عبدالعزيز مالك ورقة العمل بنبذة عن إمارة دبي في الماضي والتحديات، التي واجهتها الجهات المسؤولة عن تنفيذ مشاريع البنى التحتية والمواصلات العامة، وتضمن محور خطة النقل المتكامل في دبي عددا من النقاط المهمة منها الغايات الاستراتيجية الثماني للهيئة وهي تكامل دبي، دبي للسكان، المتعاملون أولا، من السيارات إلى النقل الجماعي، السلامة والاستدامة البيئية، الاستدامة المالية، تقدّم هيئة الطرق والمواصلات واستدامة الأصول، والأهداف الستة والعشرون للهيئة بالإضافة للخطط الشاملة للأنظمة المرورية الذكية، الشحن، النقل بسيارات الأجرة، الطرق، الدراجات الهوائية، المشاة، القطارات، الحافلات العامة والنقل البحري.

«كن فورمولا 1»

تقام في الدورة الحالية عدد من المحاضرات الجلسات الحوارية والفعاليات المتنوعة، حيث سيتم إطلاق خارطة المعرفة، وتنظيم محاضرة حول اقتصاد المعرفة، وستقام يوم الثلاثاء جلسة حوارية عن المعرفة المؤسسية يشارك فيها عبد المحسن إبراهيم، والمقدم منصور القرقاوي مدير إدارة المعرفة في شرطة دبي، والدكتور يوسف السويدي مستشار المدير العام للتخطيط والأداء المؤسسي في محاكم دبي، والمهندس مجد عباسي خبير المعرفة المؤسسية، وتُعقد يوم الأربعاء المقبل محاضرة بعنوان «كن فورمولا 1» يقدمها علي عبدالله النقبي مدرب ريادة الأعمال، وسيقام خلال معرض المعرفة تكريم الفائزين في جائزة البحث العلمي التي يتم تنظيمها للسنة الثانية على التوالي.