«الهيئة الوطنية»: مكافآت مالية للمجندين خلال الخدمة

طرحت الهيئة الوطنية والاحتياطية بدولة الإمارات العربية المتحدة 26 سؤالاً وجواباً على موقعها الإلكتروني حول قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، أجابت الهيئة من خلالها على كل التساؤلات والاستفسارات المتوقعة من شباب الوطن «ذكور وأناث» المعنيين بالقانون حول كل الإجراءات المتعلقة بالتحاق شباب الوطن بالخدمة الوطنية والاحتياطية ليكونوا على دراية ومعرفة بكل تفاصيل القانون الجديد وإجراءات التحاقهم بالخدمة الوطنية وتلبية نداء الوطن.

حيث جاءت أبرزها أنه سيتم صرف مكافآت مالية خلال فترة الخدمة الوطنية، وسيتم منح المجند رتباً عسكرية شرفية وفقاً للمؤهلات والتخصصات سيتم الإعلان عنها لاحقاً، كما أكدت أن الخدمة الوطنية ستقدم منافع شخصية وعلمية وعملية عديدة تصب في مصلحة الملتحقين بالخدمة، مشيرة إلى أن إعلان أسماء المطلوبين للتجنيد سيتم عبر وسائل الإعلام.

وتالياً الأسئلة والإجابة عليها:

ما هي الخدمة الوطنية؟

هي خدمة تجب على من تقرر تجنيده في سبيل الوطن لمدة زمنية محددة وفقاً لأحكام القانون.

أين يمكن الحصول على معلومات إضافية بشأن الخدمة الوطنية؟

يمكن للجميع التواصل مع الهيئة الوطنية للخدمة الوطنية والاحتياطية على قنوات الاتصال التي تتضمن الموقع الإلكتروني www.uaensr.ae، ومركز الاتصال 800555، وانستغرام Uaensr، وتوتير Uaensr، وفيس بوك Uae.national.service، يوتيوب Uaenationalservice.

ما الهدف من قانون الخدمة الوطنية؟

التأكيد على مبادئ في الدستور كما ورد في المادة 43 والتي تنص على أن الدفاع عن الاتحاد فرض مقدس على كل مواطن وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون.

تشكيل قوة دفاع وطني إضافية من شباب الوطن لحمايته وحدوده والمحافظة على المقدرات والمكتسبات الوطنية.

إبراز دور القوات المسلحة والمؤسسات الأمنية الأخرى ومنتسبيها في الحفاظ على أمن الوطن وحماية إنجازاته، والتأكيد على أن الدور الذي يقوم به المنتسب أثناء تأديته للخدمة الوطنية يعتبر جزءاً من الدور الوطني للقوات المسلحة.

خلق جيل جديد واثق وواعد ويمتلك مقومات الشخصية القيادية من حيث مختلف الزكاة كالقوة البدنية والاعتماد على الذات وتحمل المسؤولية والانضباط واحترام القانون وتقدير قيمة الوقت، والأمر الذي لا يعني فقر الشباب الإماراتي لتلك المقومات بل إن الخدمة الوطنية سترسخها وستعمل على تطويرها وفق أسس علمية وتدريبات عملية.

التنشئة الوطنية لأبناء الوطن من خلال غرس وترسيخ قيم الولاء والانتماء والتضحية في نفوسهم وربط تلك القيم بالمبادئ الصحيحة لديننا الحنيف وتعزز العمل بروح الفريق الواحد بين أبناء المجتمع.

الحفاظ على الهوية الوطنية

على من تفرض الخدمة الوطنية؟

تفرض الخدمة الوطنية على كل مواطن من العسكريين والمدنيين الذكور ممن بلغ الثامنة عشرة من عمره ولم يتجاوز الثلاثين في تاريخ العمل بالقانون الاتحادي بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، ويكون التحاق الأنثى التي بلغت الثامنة عشرة ولم تتجاوز الثلاثين من عمرها اختيارياً شريطة موافقة ولي الأمر وتأتي الموافقة على كل ما ذكر من خلال لجنة الخدمة الوطنية والاحتياطية.

من يمكن إعفاؤهم من الالتحاق بالخدمة الوطنية؟

الإعفاء النهائي:

من يثبت عدم لياقته طبياً بصفة دائمة بقرار من اللجنة الطبية.

الابن الوحيد لذويه.

الإعفاء الموقت:

الابن المعيل لوالديه أو إحداهما.

العائل الوحيد لأبيه غير القادر على الكسب.

-العائل الوحيد لأمه المطلقة طلاق بائن أو لأمه المتزوجة وزوجها غير قادر على الكسب.

العائل الوحيد لأخيه أو لأخواته غير القادرين على الكسب أو لأخته أو لأخواته غير المتزوجات أو غير العاملات.

العائل الوحيد لبعض أصوله أو فروعه المصابين بإعاقة شديدة أو بأمراض تمنعهم من إعالة أنفسهم.

المتكفل بإعالة المستحقين لنصيب في معاش شهيد أو من في حكمه.

أكبر المستحقين للتجنيد من أبناء المفقودين بسبب العمليات الحربية أو الشرطية أو الأمنية ومن في حكمهم وفق أحكام القانون وإن لم يكن لديهم أبناء فأكبر إخوتهم حتى يتبين موقف المفقودين.

المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو المحبوس احتياطياً طيلة مدة تنفيذ العقوبة أو الحبس الاحتياطي.

كل من يثبت عدم لياقتهم الطبية بصفة مؤقتة.

ما هي خطوات الالتحاق بالخدمة الوطنية؟

سيتم إبلاغ كل من ينطبق عليهم القانون لتحديد موفقهم من التجنيد طبقاً لأحكام القانون ووفقاً للضوابط والإجراءات المعمول بها، وستضع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بالتنسيق مع الوحدات المعنية في القوات المسلحة سنوياً برنامجاً تحدد فيه مواعيد فحص المجندين الذين بلغوا سن التجنيد أو من تقرر تجنيدهم وسيتم إعلان أسمائهم بالوسائل الإعلامية المتاحة، على أن يقدم كل منهم إلى الجهات المختصة بالتجنيد التي تحددها القيادة العامة للقوات المسلحة.

ما هي المنافع الشخصية والعلمية والعملية التي قد تصب في مصلحة الملتحقين بالخدمة الوطنية؟

التدريبات التي سيخضع لها المجندين في كل المراحل والتي تمثل مصدراً أساسياً لتطوير الذات.

تلتزم الجهات الحكومية والخاصة بالحفاظ على وظيفة المجند من كوادرهم لحين انتهاء فترة الخدمة الوطنية.

يؤدي للموظف من جهة عمله طوال فترة خدمته الوطنية ما يستحق من رواتب وعلاوات وبدلات وترقيات وزيادات في الراتب وملحقاته.

تعتبر مدة الخدمة الوطنية ضمن المدة المحددة لأغراض المكافأة أو المعاش التقاعدي وغيرهما من الحقوق والامتيازات الناشئة عن الوظيفة أو العمل.

ما هي مقررات ومراحل الخدمة الوطنية؟

تدريبية.

تمارين عسكرية وأمنية.

محاضرات أكاديمية.

ما هي مدة الخدمة الوطنية؟

الذكور الحاصلون على الثانوية العامة أو ما يعادلها فأعلى «9 أشهر».

الذكور الحاصلون على مؤهل أقل من الثانوية العامة «سنتين»

-الإناث وبغض النظر عن المؤهل العلمي «9 أشهر».

يجوز وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة تعديل تلك المدد وفقاً للائحة التنفيذية للقانون.

ما هو نظام الإجازات الرسمية وعطلة نهاية الأسبوع على المجندين؟

سيتم فرض التواجد طوال الأسبوع والخروج في نهايته ماعدا فترة التدريب الأساسي، أما في الفترة اللاحقة ستكون وفقاً للنظام المتبع في القوات المسلحة والشرطة.

هل هناك أي مكافآت أو حوافز يتم صرفها خلال فترة الخدمة الوطنية؟

سيتم صرف مكافآت مالية للمجندين.

أين سيتم انعقاد الدورات الخاصة بالخدمة الوطنية؟

في مختلف مناطق الدولة وسيتم تحديدها لاحقاً بحسب القدرة الاستيعابية لمراكز التدريب.

ماذا إذا كان الشخص الذي تم اختياره ملحقاً للدراسة في الخارج أو للعمل أو مرافقاً لمريض أو يتلقى العلاج؟

يتوجب على هذه الفئة مراجعة الملحقيات العسكرية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وللدول التي لا يوجد لديها ملحقيات عسكرية فيتم التوجه إلى سفارة الدولة.

متى يمكن أن يتم استدعاء من أتموا متطلبات الخدمة الوطنية؟

تنقل بيانات كل من أنهى خدمته الوطنية إلى سجلات الخدمة الاحتياطية ويتم استدعاؤهم في الحالات الآتية:

أغراض التدريب أو التمرين.

الالتحاق بدورات تأهيلية لخدمة الاحتياط.

إجراء التدابير المتخذة للتعبئة العامة أو الجزئية.

في حالات التعبئة العامة أو الجزئية أو إعلان الأحكام العرفية أو أي خطر يهدد الدولة.

أي حالات طوارئ يقدرها نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ما هي الخدمة البديلة؟

هي خدمة بديلة عن الخدمة الوطنية وتؤدي للذين لم تنطبق عليهم شروط الالتحاق بالخدمة الوطنية، حيث يؤدي بها المجند الأعمال الإدارية أو المدنية أو الفنية التي تتناسب مع إمكاناته وتكون مدتها مساوية لمدة الخدمة الوطنية، ويمكن إعفاؤه منها في حال عدم ثبوت لياقته الطبية ولا تشمل الخدمة البديلة أي تدريبات عسكرية أو المبيت في المعسكر أو استخدام الأسلحة.

ما هي الإجراءات المتبعة في حال حدوث أي طارئ للإناث يتطلب خروجها من الخدمة الوطنية؟

كل الإناث المنتسبات إلى الخدمة الوطنية والاحتياطية لهن مطلق الحرية في تركهن الخدمة في أي وقت دون أي شروط وذلك بتقديم إشعار خطي منها أو من ولي أمرها يوضح رغبتها بذلك.

1هل يتوجب علي التسجيل في الخدمة أم سيتم استدعائي حسب إجراءاتكم؟

سيتم إعلان الأسماء عبر وسائل الإعلام.

ما الإجراء المتبع عند الانتهاء من الخدمة؟

سيتم صرف بطاقة تفيد بانتهاء المجند لمتطلبات الخدمة الوطنية وسوف يحال ملفه الشخصي إلى قيادة الاحتياط.

ما هو الإجراء المتبع في حال أصبح المنتسب للخدمة وحيداً لوالديه بسبب وفاة أخيه؟

لن يلزم بإكمال المدة المتبقية.

هل يمكن أن يتم رفض انضمام أي مجند للخدمة الوطنية؟

يعود الأمر إلى الاعتبارات التي تراها لجنة الخدمة الوطنية والاحتياطية.

ما هي الأوراق الثبوتية المطلوبة للتسجيل؟

جواز السفر - خلاصة القيد - بطاقة الهوية - شهادة الميلاد - شهادات الإعالة - المؤهل العلمي - وغيرها.

أين ستؤدي تدريبات الخدمة الوطنية؟

يعتمد ذلك على القدرة الاستيعابية لمراكز التدريب ومنها «مدينة العين المنامة ليوا».

هل تطبق على المجند رتبة عسكرية أثناء الخدمة؟

سيتم منح المجند رتباً عسكرية شرفية وفقاً للمؤهلات والتخصصات وسيتم الإعلان عنها لاحقاً.

هل يمكن للمجند التواصل مع ذويه أثناء فترة الخدمة الوطنية؟

نعم سيتاح له التواصل وسيتم تنظيم الأمر وفقاً للأنظمة المعمول بها في مراكز التدريب.

أين توجد مراكز التدرب؟

أبوظبي «معسكر آل نهيان»، العين«معسكر العين»، الشارقة «معسكر الرحمانية».

هل يمكن تأجيل الخدمة الوطنية للمقيمين خارج الدولة؟

- تأجيل الخدمة الوطنية جائز إذا لم يتم استيعاب الأبناء بالخدمة لدى الجهات المعنية كالقوات المسلحة ووزارة الدفاع، وزارة الداخلية، والهيئات والمؤسسات ذات النظام العسكري، فيكون التأجيل لسنوات لاحقة أو إذا كانوا من طلبة المؤسسات التعليمية خارج الدولة.