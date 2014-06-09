فريق منطاد خليفة يختتم زيارة فنية لنيومكسيكو الأميركية

أنهت اللجنة الفنية لفريق منطاد خليفة القائد في منطاد الإمارات زيارتها الفنية لولاية نيومكسيكو الأميركية والتي تأتي ضمن استعدادات الفريق الحثيثه والمتسارعه لإطلاق أكبر مهرجان وتجمع دولي «معرض أبوظبي الأول للمناطيد 2014»، متضمناً إنجازات الجولة الدولية لمنطاد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان تحت شعار «العالم لن ينساك يا زايد»، والتي انطلقت حرصاً من شباب الفريق في تخليد ذكرى مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأكد الكابتن طيار عبدالعزيز ناصر المنصوري رئيس منطاد الإمارات، أهمية الزيارة التي قام بها منطاد الإمارات لمعرض ومتحف نيومكسيكو الأميركي والتي تضمنت معاينة المعرض العالمي الأول والأكبر من نوعه عن قرب والاطلاع عن كثب للمواد والأجهزة الفنية المعروضة ومن أهمها جهاز المحاكة الواقية للطيران بالمنطاد، وزيارة جميع أجنحة المعرض التي أبهرت اللجنة الفنية المشرفة على الزيارة، وذلك للتنظيم العالي الدقة والذي يضاهي به المعرض جميع المعارض التي زارها الفريق خلال الفترة الماضية، وذلك لتاريخ المعرض الدولي والتي تحتضنه مدينة البكويركي في ولاية نيومكسيكو الأميركية والتي تطلق أكبر المهرجانات في العالم وبمشاركة 800 فريق محلي وعالمي خلال شهر أكتوبر من كل عام، ويحضره جمهور غفير يفوق العشرين مليون زائر لمشاهدة أروع وأكبر المهرجانات العالمية للمناطيد بأنواعها المتعددة.

وأعربت من جهتها الدكتورة ميريل ناسون رئيس القسم الثقافي في المعرض، عن سعادتها لزيارة منطاد الإمارات لمعرض نيومكسيكوا، والذي يؤكد مدى التواصل الكبير التي تشهده العلاقة الحميمة والتعاون المشترك مع منطاد الإمارات، ولما يقوم به الفريق من جهد كبير في إيصال ثقافة الطيران بالمناطيد بأنواعها في منطقة الشرق الأوسط، معبرة عن امتنانها للزيارة العربية الأولى من نوعها التي يقوم بها منطاد الإمارات والتي يعبر من خلالها على مدى التواصل الكبير والانفتاح التي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة مع الولايات المتحدة الأميركية.

امتنان

وأعرب من جهته سندور شون مدير المتحف، خلال لقائه بالكابتن طيار عبدالعزيز ناصر المنصوري رئيس منطاد الإمارات، عن امتنانه العميق للزيارة التي قام بها منطاد الإمارات، مؤكداً توفير كل الدعم والعمل مع منطاد الإمارات لإنجاح رؤيته في خلق المتحف والمعرض الأول من نوعه في أبوظبي وبمنطقة الشرق الأوسط، كما أكد شون اهتمام إدارة المتحف وكل من يعمل في المتحف في نشر هذه الثقافة في منطقة الشرق الأوسط وتسخير جل معداته وإتاحتها في متناول يد منطاد الإمارات.

كما قام بدروه الكابتن طيار عبدالعزيز ناصر المنصوري رئيس منطاد الإمارات بجزيل الشكر والتقدير لإدارة المتحف وكل العاملين في المعرض على حسن الضيافة والتقدير المميز الذي حظي به الفريق خلال زيارته لولاية نيومكسيكو.

وقدم المنصوري صورة منطاد خليفة القائد وقميص الفريق لمدير المتحف تقديراً لجهودهم الكبيرة في حسن الضيافة، ورافق الفريق خلال إقامته المهندس ديفد هابير، الذي أخذ الفريق في جولة تضمنت عدداً من معالم الولاية التي تعرف بالحفاظ على ثقافتها وتمتعها بالمسطحات الواسعة.

نجاح

قال عبدالرحمن نقي مدير الفريق، إن الجولة كانت ناجحة ورافقت الوفد الدكتورة ناسون خلال جولتهم بالمعرض، وأطلعت ناسون الفريق على أجنحة المعرض الفنية وعلى عدد من المعدات بالمعرض وأركانه والذي تم تخصيص ركن خاص لمنطاد خليفة القائد ليكون أول ركن عربي بالمعرض ضمن تقدير إدارة المعرض للزيارة التي تعد الأولى عربياً والثانية دولياً بعد بعثة اليابان.