محمد الشرقي يشهد تخريج طلبة الثانوية في أكاديمية الفجيرة العلمية

شهد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة صباح أمس حفل تخريج الدفعة الثامنة من طلاب وطالبات أكاديمية الفجيرة العلمية الإسلامية والبالغ عددهم 69 طالباً وطالبة من طلبة الثانوية العامة.

حضر الحفل - الذي أقيم في قاعة الاحتفالات في الأكاديمية- سيف سلطان السماحي مستشار صاحب السمو حاكم الفجيرة وسالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة وروية سيف سلطان السماحي عضو المجلس الوطني الاتحادي السابق وحمدان كرم عضو مجلس إدارة الأكاديمية وعدد من المسؤولين والهيئه التدريسية والإداريــة في الأكاديمية وأولياء الأمــــور.

ورحب كرم في كلمته خلال الحفل بسمو ولي العهد لحضوره الحفل مهنئا الطلبة الخريجين ومتمنيا لهم حياة عملية موفقة.

وفي ختام الحفل وزع سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي يرافقه سيف السماحي الشهادات والجوائز على الطلبة الخريجين.. فيما قدم سيف السماحي هدية تذكارية لسمو ولي عهد الفجيرة.