أخبار عاجلة

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي -
صور| تسكين 159 أسرة بعمارات أولاد عزاز الجديدة في سوهاج -
فيديو| والد «طفلة البامبرز» المغتصبة: لازم المتهم يتعدم في ميدان عام -
حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج -
معتز عبد الفتاح: الإعلام «أفّور» في تناول زيارة السيسي لواشنطن -
ترامب يحتفي بزيارة السيسي على «تويتر» -
أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة -
مدرب الزمالك الجديد: الفترة القادمة تحتاج إلى العمل أكثر من أي شيء -
تغطية خاصة - حصريا .. لقاء الرئيس السيسي بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: مجلس إدارة الأتحاد السكندري غير راضي عن مركز الفريق بجدول الدوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

محمد الشرقي يشهد تخريج طلبة الثانوية في أكاديمية الفجيرة العلمية

Google+ Print
محمد الشرقي يشهد تخريج طلبة الثانوية في أكاديمية الفجيرة العلمية محمد الشرقي يشهد تخريج طلبة الثانوية في أكاديمية الفجيرة العلمية

شهد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة صباح أمس حفل تخريج الدفعة الثامنة من طلاب وطالبات أكاديمية الفجيرة العلمية الإسلامية والبالغ عددهم 69 طالباً وطالبة من طلبة الثانوية العامة.

حضر الحفل - الذي أقيم في قاعة الاحتفالات في الأكاديمية- سيف سلطان السماحي مستشار صاحب السمو حاكم الفجيرة وسالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة وروية سيف سلطان السماحي عضو المجلس الوطني الاتحادي السابق وحمدان كرم عضو مجلس إدارة الأكاديمية وعدد من المسؤولين والهيئه التدريسية والإداريــة في الأكاديمية وأولياء الأمــــور.

ورحب كرم في كلمته خلال الحفل بسمو ولي العهد لحضوره الحفل مهنئا الطلبة الخريجين ومتمنيا لهم حياة عملية موفقة.

وفي ختام الحفل وزع سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي يرافقه سيف السماحي الشهادات والجوائز على الطلبة الخريجين.. فيما قدم سيف السماحي هدية تذكارية لسمو ولي عهد الفجيرة.

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية