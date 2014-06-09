عدسة المونديال – 10 من مانشستر سيتي في 7 منتخبات

مثل غريميه ليفربول وأرسنال، سيكون مانشستر سيتي ممثلاً في مونديال البرازيل 2014 بعشرة لاعبين.

بطل الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي سيكون حاضراً في كأس العالم عبر سبع منتخبات مختلفة، على رأسها المنتخب الأرجنتيني الذي يضم ثلاثة من نجوم سيتي هم المهاجم سيرجيو أجويرو، والظهير الأيمن بابلو زاباليتا وقلب الدفاع مارتن ديميكيليس.

منتخب إنجلترا يضم في صفوفه لاعبين من صفوف مانشستر سيتي هما الحارس الأساسي جو هارت ولاعب الوسط جيمس ميلنر.

فيما يتوزع بقية لاعبي سيتي في المونديال على خمس منتخبات بواقع لاعب في كل فريق.

نجم مان سيتي الأول يايا توريه سيحمل عبء الدفاع عن أفيال كوت ديفوار في المونديال. فيما سيكون على المهاجم إيدين دجيكو الصدام مع رفاقه الثلاثة أجويرو وزاباليتا وديميكيليس حين يقود منتخب البوسنة والهرسك أمام الأرجنتين في المجموعة F.

فيما يظهر قائد مانشستر سيتي فنسنت كومباني ليقوم بالدور نفسه في المونديال مع منتخب بلجيكا.

وسيكون لاعب الوسط فرناندينيو متواجداً في تشكيلة أصحاب الأرض البرازيل بعد أن تألق في موسمه الأول مع سيتي.

ورغم استبعاد زميله في مانشستر سيتي ألفارو نيجريدو وخيسوس نافاس من صفوف المنتخب الإسباني سيحمل ديفيد سيلفا مهمة تمثيل بطل إنجلترا في صفوف حامل لقب كأس العالم.

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