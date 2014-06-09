أخبار عاجلة

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي -
صور| تسكين 159 أسرة بعمارات أولاد عزاز الجديدة في سوهاج -
فيديو| والد «طفلة البامبرز» المغتصبة: لازم المتهم يتعدم في ميدان عام -
حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج -
معتز عبد الفتاح: الإعلام «أفّور» في تناول زيارة السيسي لواشنطن -
ترامب يحتفي بزيارة السيسي على «تويتر» -
أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة -
مدرب الزمالك الجديد: الفترة القادمة تحتاج إلى العمل أكثر من أي شيء -
تغطية خاصة - حصريا .. لقاء الرئيس السيسي بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: مجلس إدارة الأتحاد السكندري غير راضي عن مركز الفريق بجدول الدوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

عدسة المونديال – 10 من مانشستر سيتي في 7 منتخبات

Google+ Print
عدسة المونديال – 10 من مانشستر سيتي في 7 منتخبات عدسة المونديال – 10 من مانشستر سيتي في 7 منتخبات

مثل غريميه ليفربول وأرسنال، سيكون مانشستر سيتي ممثلاً في مونديال البرازيل 2014 بعشرة لاعبين.

بطل الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي سيكون حاضراً في كأس العالم عبر سبع منتخبات مختلفة، على رأسها الأرجنتيني الذي يضم ثلاثة من نجوم سيتي هم المهاجم سيرجيو أجويرو، والظهير الأيمن بابلو زاباليتا وقلب الدفاع مارتن ديميكيليس.

منتخب إنجلترا يضم في صفوفه لاعبين من صفوف مانشستر سيتي هما الحارس الأساسي جو هارت ولاعب الوسط جيمس ميلنر.

فيما يتوزع بقية لاعبي سيتي في المونديال على خمس منتخبات بواقع لاعب في كل فريق.

نجم مان سيتي الأول يايا توريه سيحمل عبء الدفاع عن أفيال كوت ديفوار في المونديال. فيما سيكون على المهاجم إيدين دجيكو الصدام مع رفاقه الثلاثة أجويرو وزاباليتا وديميكيليس حين يقود منتخب البوسنة والهرسك أمام الأرجنتين في المجموعة F.

فيما يظهر قائد مانشستر سيتي فنسنت كومباني ليقوم بالدور نفسه في المونديال مع منتخب بلجيكا.

وسيكون لاعب الوسط فرناندينيو متواجداً في تشكيلة أصحاب الأرض البرازيل بعد أن تألق في موسمه الأول مع سيتي.

ورغم استبعاد زميله في مانشستر سيتي ألفارو نيجريدو وخيسوس نافاس من صفوف المنتخب الإسباني سيحمل ديفيد سيلفا مهمة تمثيل بطل إنجلترا في صفوف حامل لقب كأس العالم.

شاهد الصور والتفاصيل بالانتقال للعدسة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب

القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب