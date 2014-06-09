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النني يكشف عن رفضه لعرض ألماني: أحتاج للبقاء في بازل

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النني يكشف عن رفضه لعرض ألماني: أحتاج للبقاء في بازل النني يكشف عن رفضه لعرض ألماني: أحتاج للبقاء في بازل

لا يتعجل محمد النني لاعب وسط منتخب الرحيل عن صفوف ناديه بازل السويسري، لخوض تجربة احترافية جديدة هذا الصيف.

وأوضح النني "تلقيت أكثر من عرض في ألمانيا وإنجلترا، إلا أن العرض الأكثر جدية من أحد الأندية الكبيرة في الدوري الألماني، ولكن أفضل البقاء مع بازل الموسم المقبل".

وأضاف في تصريحات CBC TWO: "بدأ مشواري مع الاحتراف منذ عام ونصف، وأرى أنني أحتاج موسم آخر، لأن لاعب الوسط يحتاج خبرات وثقل فني داخل الملعب قبل خوض تجربة جديدة".

واستدرك: "يتبقى في عقدي مع بازل 3 مواسم، وأرى أن مشاركة بازل في مرحلة المجموعات لدوري الأبطال مباشرة في الموسم الجديد، سيكون فرصة جيدة لي، لإظهار قدراتي بشكل أفضل".

وكان النني كشف عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن هناك مفاجأة كبيرة تنتظره خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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