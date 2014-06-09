ماذا يفعل الزمالك ليتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال؟

خسر الزمالك مواجهتين خارج ملعبه في الدور الأول من المجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا، ولكن مازال يملك بين أقدام لاعبيه فرصة التأهل لنصف النهائي.

الزمالك يحتل قاع المجموعة بثلاث نقاط بالفوز على الهلال، بينما يتصدرها مازيمبي برصيد ست نقاط.

ويستعرض FilGoal.com فرص الزمالك في التأهل لنصف النهائي منذ نسخة 2005..

- الزمالك يستضيف مازيمبي في الجولة الرابعة .. وعليه الفوز للوصول للنقطة السادسة ويتساوى معه، ولكن يفضل بفارق أكثر من هدف حتى لا يقع حسبة المواجهات المباشرة لاحقا.

على الجانب الآخر سيلعب الهلال مع فيتا كلوب في الكونجو، فوز أحدهما يرفع رصيده للنقطة السابعة .. والتعادل يصب في مصلحة الزمالك.

- يلتقي الفريق الأبيض مع فيتا كلوب في القاهرة أيضا.. والفوز عليه يرفع رصيده للنقطة التاسعة قبل الجولة الأخيرة.

بينما يخرج الهلال مجددا في زيارة للكونجو لمواجهة مازيمبي.

- الجولة الأخيرة والحاسمة ستكون على ملعب أم درمان يحل الزمالك ضيفا على الهلال في السودان، والفوز يصعد به مباشرة لنصف النهائي.. بينما التعادل يرفع رصيده للنقطة 10 وتبقى الحسابات.

أما فيتا كلوب سيكون في دربي الكونجو مع مازيمبي على ملعبه.

- إذن سيحتاج الزمالك للفوز في مباراتي مازيمبي ثم فيتا والتعادل مع الهلال والوصول للنقطة 10، وقتها سيتأهل لنصف النهائي.

- وصول الزمالك للنقطة 10 يعني أن (الهلال أو فيتا) سيكون أقصى طموحهما نفس النقاط.. أو يصل مازيمبي للنقطة 12، ويوضع في الحسبان تفوق الفرسان في المواجهات المباشرة.

ولا يمكن أن يصل أكثر من فريق لأكثر من 10 نقاط، إن حقق الزمالك فوزين وتعادل في الجولات الثلاثة الأخيرة التي تلعب عقب كأس العالم.