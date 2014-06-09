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محلب يستقيل الاثنين.. والسيسي يُعيد تكليفه

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يتوجه المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إلى مقر رئاسة الجمهورية، الاثنين، للقاء الرئيس عبدالفتاح ، وتقديم استقالة إليه، فيما أكدت مصادر رفيعة المستوى أن السيسي سيعيد تكليف محلب بتشكيل الحكومة مرة أخرى.

ويعقد مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً، الاثنين، برئاسة محلب، لقراءة بيان استقالة الحكومة وتقديمه إلى رئيس الجمهورية ، يعقبه اجتماع بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المستقيلة، لاستعراض مجهودات حكومته خلال الفترة الماضية وأهم الملفات التي تم إنجازها.

وقالت المصادر- طلبت عدم ذكر أسمائها- إن الرئيس السيسي سيكلف محلب بتشكيل الحكومة مرة أخرى، وإجراء تعديل وزاري، لاستبعاد أصحاب الحقائب الوزارية الذين لم يقدموا الأداء المتوقع منهم.

كما سيكلفه بفصل وزارة التعاون الدولي عن وزارة التخطيط، ووزارة البحث العلمي عن وزارة التعليم العالي، وفصل الاستثمار عن التجارة والصناعة، واستحداث وزارة لقطاع الأعمال.

وأكدت المصادر أن التعديل الوزاري سيشمل من 8 إلى 10 وزراء، مع الإبقاء على وزراء المجموعة الاقتصادية «المالية والتخطيط والتعاون الدولي والتجارة والصناعة والاستثمار والبترول»، باستثناء وزير الاتصالات، المهندس عاطف حلمي، الذي توقعت المصادر خروجه من التشكيل الجديد للحكومة.

وأضافت المصادر أن أزمة تسريب الامتحانات التي حدثت في اليوم الأول من امتحانات الثانوية العامة قد تطيح بوزير التربية والتعليم من منصبه، بالإضافة إلى وزراء «الصحة، والنقل، والبيئة، والتعليم العالي، والعدل، والطيران المدني، والري».

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