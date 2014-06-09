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النني يكشف كواليس صورته مع أبو تريكة حين كان طفلا

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النني يكشف كواليس صورته مع أبو تريكة حين كان طفلا النني يكشف كواليس صورته مع أبو تريكة حين كان طفلا

استعاد محمد النني لاعب بازل السويسري ومنتخب ، ذكريات الصورة التي جمعته عندما كان طفلاً بصحبة محمد أبو تريكة.

وقال النني خلال استضافته على قناة CBC TWO: "كنت مع أبي في المدرجات لحضور مباراة بلدية المحلة والترسانة في ميت عقبة".

وأضاف اللاعب الشاب "قال لي أبي وقتها، التقط صورة مع هذا اللاعب، لأنه سيكون الأفضل".

وتابع ارتكاز المقاولون السابق "عندما كبرت ولعبت بجوار أبو تريكة في ، وكان يضحك كثيرًا كلما رويت له هذه القصة".

وبدأ النني صاحب الـ22 عامًا مشواره الدولي منذ عامين، بينما اعتزل أبوتريكة اللعب الدولي بعد الإخفاق في عبور تصفيات كأس العالم 2014.

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