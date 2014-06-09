«هيبة الدولة» أبرز مشاهد تسليم السلطة للسيسي .. ومرسي أكتفى بخطابه بين «عشيرته»

كتبت – مارينا ميلاد

فى مشهد تاريخي غير مسبوق إختلف عن سابقه من ناحية روح الفخامة والهيبة للدولة المصرية العريقة التي ملئت الأجواء أجريت مراسم الأحتفال بتنصيب المشير عبد الفتاح السيسى رئيساً للجمهورية الأحد، حيث أدى المشير اليمين بمقر المحكمة الدستورية، وذلك بحضور المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المنتهية ولايته، ورئيس الوزراء إبراهيم محلب، وأعضاء الحكومة، والدكتورأحمد الطيب شيخ الازهر، والبابا تواضروس، وعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، ونبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى جانب ظهور عائلة الرئيس لأول مرة.

وعقب أداء اليمين حفلاً أقيم بقصر الاتحادية حضره رؤساء و ملوك و ممثلى دول العالم ، ثم اقيم حفلاً آخر فى المساء بقصر القبة بحضور 1000 شخص من رؤساء الاحزاب والقوى السياسية وممثلى منظمات المجتمع المدنى، إضافة إلى الأحتفالات الشعبية التى بدأت منذ ظهور المؤشرات الأولية واستمرت حتى أداء اليمين الدستورى.

ويأتى ذلك على عكس ما حدث قبل عامين خلال تنصيب الرئيس المعزول محمد مرسى؛فاقتصرت المراسم على أداء اليمين فى حضور أعضاء المحكمة الدستورية فقط برئاسة المستشار فاروق سلطان آنذاك، ولم يتم إقامه إحتفالات فى أياً من القصور الرئاسية أو إستقبال وفود دولية للتهنئة..مكتفيا بخطابه بين عشيرته من جماعة الإخوان.

وشمل الإختلاف أيضاُ الخطبة الآولى بعد أداء اليمين لكلأ منهما، ففى خطبته بجامعة القاهرة،التى استمرت لما يقرب من نصف ساعة، أكد فيها الرئيس المعزول أن مصر لن تعود إلى الوراء ، قائلاً:”سنبدأ معاً صفحة جديدة نطوى بها صفحة بغيضة و نسطر تاريخاً شامخاً , وأولى أولوياتى هى احترام الدستور و القانون و أحكام القضاء و إرادة الشعب و رعاية مصالحه و أعاهدكم أن لا أخون الله فيكم ؛ فلن اخون وطنى وأهلى ابداً,وسأكون بعون الله عند ظنكم ورغابتكم”.

بينما اهتم الرئيس السيسى فى خطبة لا تتعدى 10 دقائق بقصر الاتحادية بالتأكيد على أن نجاح الثورات فى البناء ليست فى الفوضى ,وأن مصر تعيش لحظة تاريخية بتوقيع إتفاقية تسليم السلطة من رئيس لآخر سلمياً فى مشهد غير معهود من قبل،موجهاً الشكر للرئيس السابق عدلى منصور,قائلاً :”ضربت مثلاً جلياً فى الانتماء و إنكار الذات و كنت رئيساً قديراً و محباً للوطن”،مشدداً على أنه لابد من تحقيق الآمن و الأستقرار فى الفترة القادمة إضافة إلى دعم قوة مصر الناعمة من الفن و الثقافة، داعياً:”اللهم أنر لى دربى و سدد خطاى”.

“مشهد حضارى يجب أن يُرسخ فى أذهان المصريين”،هكذا وصف الدكتور جمال زهران,أستاذ السياسة بجامعة القاهرة,مشهد تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسى,مضيفاً:”أن تسليم السلطة من الرئيس عدلى منصور للمشير السيسى وسط أجواء إحتفالية و حضور دولى كبير هو حدث تاريخى يعبر عن مصر الثورة”،و أوضح زهران,فى تصريحات خاصة لـ”أونا” أن حضور رؤساء و ملوك و ممثلى الدول لهذا الحدث الهام،يؤكد دور مصر المحورى و القيادى،وينبئ باستعادتها لمكانتها كدولة رائدة مرة أخرى.

كما أكد أنه قبل عامين تم عقد صفقة بين جماعة الاخوان و جهات خارجية للوصول للحكم، وعمل الرئيس المعزول على الأستقواء بأنصاره، أما الرئيس السيسى فعقد صفقة مع الشعب المصرى فقط،وهذا السبب فى إختلاف المشاهد عند تنصيب كلاً منهما.

ويرى الدكتور سامى عبد العزيز،الخبير الاعلامى أن مشهد تسليم السلطة للرئيس السيسى هو مشهد إجماع وسعادة فى حين كان مشهد تنصيب الدكتور محمد مرسى إنصياع وحزن،وهو ما ظهر على وجوه القضاة ، مؤكداً أنه لا يجوز المقارنة بين المشهدين.

وأضاف فى تصريحات خاصة،أن خطاب السيسى هو خطاب رجل دولة قوى، مشيراً إلى أن هناك شعور بهيبة و عظمة مصر، خاصة مع هذا الحضور الدولى المشرف،داعياً القوى السياسية إلى التكاتف مع الرئيس، موضحاً أن من لم يتعاون و يدرك أهمية ما تمر به مصر فسوف يخرج من الخريطة السياسية إلى الأبد.