عدسة المونديال - أوزيل وجيرو يقودان 10 مدفعجية في البرازيل

عشرة لاعبين هم من سيمثلون فريق أرسنال حامل لقب كأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي في بطولة كأس العالم التي تنطلق الخميس في ضيافة البرازيل.

منتخبا ألمانيا وفرنسا هما صاحبا نصيب الأسد من لاعبي المدفعجية بتواجد ثلاثة من لاعبي أرسنال في كل منهما.

المانشافت الألماني يضم المدافع بير ميرتساكر بالإضافة لثنائي وسط الملعب مسعود أوزيل ولوكاس بودولسكي.

فيما تضم قائمة الأزرق الفرنسي قلب الدفاع لوران كوسيلني والظهير الأيمن باكاري سانيا بالإضافة للمهاجم أوليفييه جيرو.

ويتواجد لاعبان من أرسنال في صفوف المنتخب الإنجليزي هما لاعبا الوسط جاك ويلشير وأليكس أوكسليد تشامبرلين الذي تعرض إصابة في مباراة الإكوادور الودية لكن مدربه روي هودجسون يتمنى تعافيه منها قبل إنطلاقة مشوار إنجلترا في المونديال بمباراة إيطاليا يوم 14 يونيو.

ويضم منتخبا إسبانيا وبلجيكا لاعباً واحداً من مدفعجية أرسنال في كل منهما، حيث يلعب سانتياجو "سانتي" كازورلا مع حامل لقب مونديال 2010 إسبانيا، فيما يضم المنتخب البلجيكي قائد المدفعجية توماس فيرمايلين.

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