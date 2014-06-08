بقيادة الجماهير.. الترجي يفوز على الصفاقسي في دقيقة

حقق الترجي التونسي فوزا غاليا على حساب جاره الصفاقسي بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتأخر الترجي بهدف مع بداية الشوط الثاني عن طريق ماهر الحناشي، قبل أن تتحول مدرجات ملعب اللقاء لكرنفال تشجيعي من قبل جماهير الترجي، لتُفجر حماس لاعبي الفريق.

هذا الحماس نتج عنه هدفان في دقيقة، إذ أحرز أسامة الدراجي هدف التعادل وتابعه إدريس المحيرصي بهدف الفوز للترجي.

الفوز أعاد الحياة مرة أخري للترجي في المجموعة، إذ لو كان قد خسر لودع السباق.

أصبح الترجي يمتلك 3 نقاط من 3 مباريات بقي بهم في المركز الأخير، لكنه على مقربة من الصفاقسي الذي تجمد رصيده عند النقطة 4.

ويتصدر وفاق سطيف المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط، ويتقاسم أهلى بنغازي الليبي والصفاقسي المركز الثاني برصيد 4 نقاط لكلا منهما، بينما يقبع الترجي أخيرا برصيد 3 نقاط.

شاهد الأهداف: