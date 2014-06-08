المشاط: حديث السيسي في حفل التنصيب وضع الأسس للدولة المصرية الحديثة

علق الدكتور عبد المنعم المشاط أستاذ العلاقات الدولية والأمن القومي بجامعة القاهرة على خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي ألقاه خلال حفل التنصيب الذي أقيم بقصر القبة بحضور لفيف من السياسيين وكبار رجال الدولة والمسئولين من الدول المختلفة ، قائلا أن الخطاب عبر عن طبيعة المرحلة المقبلة والتي تجمع بين طياتها الأصالة والمعاصرة ، مشيرا إلى أن حديث الرئيس عكس طبيعة المجتمع ، خاصة أنه وجه رسالة مهمة تحمل دلالة رمزية بالوقوف دقيقة على أرواح الشهداء.

وأضاف المشاط في مداخلة له على التلفيزيون الرسمي المصري أن مضمون الخطاب وضع الأسس للدولة المصرية الحديثة وحدد طبيعة علاقاتها الخارجية ، لافا إلى أن حديث الرئيس عن أي قوى تريد أن تصنع كيانا موازيا للدولة تعد رسالة تحذيرية إلى الجماعات الإرهابية وكل من يحمل السلاح والعنف منهجا لتهديد الدولة ، فنحن أمام رئيس يعلي من قيمة التوحد وليس الفرقة داخل المجتع.

وأشاد المشاط بطريقة الإحتفال بتسليم وتسلم السلطة وتوقيع وثيقة بين الرئيسين ، وتسليم الرئيس السابق نسخة من الدستور للسيسي ، متوقعا أن تقلدنا دول عديدة في طبيعة وطريقة الاحتفال بالتنصيب الرئاسي.