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“السيسي”: القوات المسلحة لها دور في انتصار الثورتين..وانتمائي لها سبب ثقتكم في

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“السيسي”: القوات المسلحة لها دور في انتصار الثورتين..وانتمائي لها سبب ثقتكم في “السيسي”: القوات المسلحة لها دور في انتصار الثورتين..وانتمائي لها سبب ثقتكم في

الرئيس السيسى

قال الرئيس عبد الفتاح ، في خطابه للأمة من قصر الاتحادية، إن :”الثقة التي منحها الشعب المصري له، جاءت بسبب انتمائه لمؤسسة القوات المسلحة”، موضحاً إن : «الثقة التي أعطيتموني إياها جاءت لأنني رجل من القوات المسلحة، فلولا انتمائي لهذه المؤسسة ما كنتم أعطيتموني هذه الثقة الغالية، لذا يجب علي أن أشيد برجال القوات المسلحة”.

وأضاف السيسي: “لقد شاء القدر أن يكون لهذه المؤسسة دور أساسي في انتصار الثورتين المجيدتين، عن طريق وطنية رجالها».

وأشار الرئيس السيسى إلى أنه لم يسعى يوماً وراء منصب سياسي، فقد تعلم في مؤسسة القوات المسلحة معنى تحمل مسؤولية الوطن، وعزم أمره على الانحياز لإرادة الشعب.

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