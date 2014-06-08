أخبار عاجلة

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي -
صور| تسكين 159 أسرة بعمارات أولاد عزاز الجديدة في سوهاج -
فيديو| والد «طفلة البامبرز» المغتصبة: لازم المتهم يتعدم في ميدان عام -
حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج -
معتز عبد الفتاح: الإعلام «أفّور» في تناول زيارة السيسي لواشنطن -
ترامب يحتفي بزيارة السيسي على «تويتر» -
أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة -
مدرب الزمالك الجديد: الفترة القادمة تحتاج إلى العمل أكثر من أي شيء -
تغطية خاصة - حصريا .. لقاء الرئيس السيسي بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: مجلس إدارة الأتحاد السكندري غير راضي عن مركز الفريق بجدول الدوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

إصابة 10 في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق السخنة القطامية

Google+ Print
إصابة 10 في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق السخنة القطامية إصابة 10 في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق السخنة القطامية

أرشيفية

شهد طريق السخنة القطامية اتجاه السويس مساء اليوم انقلاب سيارة ميكروباص مما أدى إلى إصابة 10 شباب وتم نقلهم إلى مستشفى السويس العام.

وتلقي اللواء خليل حرب مدير أمن السويس أخطارًا من قوات التأمين بطريق السخنة بوقع حادث انقلاب لسيارة ميكروباص بالكيلو 60 بطريق القطامية السخنة أتجاه السويس مما أدي إلى إصابة 10 شباب بينهم عمال بكسور وكدمات وعلى الفور تم إبلاغ مرفق الأسعاف بالسويس ومديرية الصحة وتم نقل المصابين للمستشفى العام.

وقال مصدر طبي بمستشفى السويس العام أن المصابين ليس من بينهم أى حالات خطرة وجميعها كسور وكدمات ، وجاري تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة لتولى التحقيقات .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا