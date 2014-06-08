إصابة 10 في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق السخنة القطامية

شهد طريق السخنة القطامية اتجاه السويس مساء اليوم انقلاب سيارة ميكروباص مما أدى إلى إصابة 10 شباب وتم نقلهم إلى مستشفى السويس العام.

وتلقي اللواء خليل حرب مدير أمن السويس أخطارًا من قوات التأمين بطريق السخنة بوقع حادث انقلاب لسيارة ميكروباص بالكيلو 60 بطريق القطامية السخنة أتجاه السويس مما أدي إلى إصابة 10 شباب بينهم عمال بكسور وكدمات وعلى الفور تم إبلاغ مرفق الأسعاف بالسويس ومديرية الصحة وتم نقل المصابين للمستشفى العام.

وقال مصدر طبي بمستشفى السويس العام أن المصابين ليس من بينهم أى حالات خطرة وجميعها كسور وكدمات ، وجاري تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة لتولى التحقيقات .