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مقتل اثنين وإصابة أخر فى تجدد لخصومة ثأرية بين عائلتين بالبلينا بسوهاج‎

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مقتل اثنين وإصابة أخر فى تجدد لخصومة ثأرية بين عائلتين بالبلينا بسوهاج‎ مقتل اثنين وإصابة أخر فى تجدد لخصومة ثأرية بين عائلتين بالبلينا بسوهاج‎

اللواء ابراهيم صابر مدير أمن سوهاج

قرر اللواء ابراهيم صابر مدير أمن سوهاج الفصل بين قتيلى عائلتى ال “نحيلى” وال “الشيمى” خوفًا من تجدد الاشتباكات بين ابناء العائلتين فتم إرسال جثة قتيل أل “نحيلة” إلى مستشفى جرجا المركزى والإبقاء على جثة قتيل أل شيمى بمستشفى البلينا المركزى مع الدفع بقوات من قطاع الأمن المركزى وفرض كردون أمنى بمنطقة الأحداث بقرية برديس بالبلينا مع عمل التحريات لضبط الجناة والسلاح المستخدم .

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بعد ظهر اليوم من السيطرة على مشاجرة نشبت بين عائلتين بناحية قرية برديس دائرة مركز البلينا نتج عنها مصرع شخصين وإصابة ثالث من قرية العوامر بالبلينا بطلق نارى بالزراع تصادف مرورة بمنطقة الأحداث الأمر الذى أدى إلى توقف حركة القطارات بعض الوقت .

وتعود أحداث الواقعة بين العائلتين إلي بداية العام الماضي عندما دارت معارك طاحنة بين العائلتين نتج عنها مقتل شخص ينتمي لعائلة الشيمي ومصرع 2 آخرين تصادف تواجدهما بمكان المعارك وتم إحراق عدد كبير من المحلات والمنازل، كما كانت قد دارت معركة بين الطرفين في نهاية عام 2012 نتج عنها مقتل عامل وإصابة 2 آخرين من العائلتين ومن ناحية اخرى كلفت النيابة الطب الشرعى بمناظرة الجثتين لمعرفة أسباب الوفاة .

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