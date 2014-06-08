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الشرطة السودانية: مصرع شخص أثناء احتجاجات للمواطنين بالخرطوم

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الشرطة السودانية: مصرع شخص أثناء احتجاجات للمواطنين بالخرطوم الشرطة السودانية: مصرع شخص أثناء احتجاجات للمواطنين بالخرطوم

السودان- أرشيفية

أعلنت الشرطة السودانية ، مساء اليوم الأحد ، عن مقتل مواطن نتيجة للاختناق خلال احتجاجات على انقطاع المياه بضاحية (مايو) جنوبي العاصمة الخرطوم ، مؤكدة عودة الأوضاع للهدوء والاستقرار بالمنطقة ، كما أكدت اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في الحادثة.

وقالت الشرطة- في بيان لها – ” تجمع أعداد من المواطنين بمنطقة مايو جنوبي الخرطوم احتجاجا على انقطاع مياه الشرب بالمنطقة، وقاموا باغلاق الشارع الرئيسي، الأمر الذي أدى الى تدخل الشرطة لتفريق التجمع وفتح الشارع”.

وأضاف البيان ” لقد اختنق أحد المواطنين ثم توفي لاحقا بالمستشفى”، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، وعادت الأحوال للهدوء والاستقرار.

وأعربت الشرطة السودانية ، عن أسفها لوفاة أحد المواطنين، وناشدت بضرورة التعبير بالطرق السلمية التي لا تسبب الإضرار والإزعاج للمواطنين، أو تعطل سير حركتهم ونشاطهم.

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