أخبار عاجلة

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي -
صور| تسكين 159 أسرة بعمارات أولاد عزاز الجديدة في سوهاج -
فيديو| والد «طفلة البامبرز» المغتصبة: لازم المتهم يتعدم في ميدان عام -
حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج -
معتز عبد الفتاح: الإعلام «أفّور» في تناول زيارة السيسي لواشنطن -
ترامب يحتفي بزيارة السيسي على «تويتر» -
أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة -
مدرب الزمالك الجديد: الفترة القادمة تحتاج إلى العمل أكثر من أي شيء -
تغطية خاصة - حصريا .. لقاء الرئيس السيسي بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: مجلس إدارة الأتحاد السكندري غير راضي عن مركز الفريق بجدول الدوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أحمد أيوب: النتيجة مرضية ويدان طلب التغيير

Google+ Print
أحمد أيوب: النتيجة مرضية ويدان طلب التغيير أحمد أيوب: النتيجة مرضية ويدان طلب التغيير

أبدى أحمد أيوب المدرب العام للأهلي رضاه عن النتيجة التي انتهت على إثرها لقاء سيوي سبورت في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية.

ولم يتمكن الأهلي من الحفاظ على تقدمه أمام مضيفه سيوي سبورت، ليتعادل الأخير في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء بنتيجة 1-1.

أيوب تحدث بعد المباراة عبر "beINSports"، قائلا: "النتيجة مرضية نظرا للغيابات العديدة في صفوف الفريق".

وتابع: "كنا الأقرب للفوز ولكن الظروف التي عانينا منها من غيابات وإصابات مع الحالة الجوية وأرض الملعب، كلها عوامل أثرت على الأداء في نهاية اللقاء".

وأوضح أيوب أن موسي يدان طالب التغيير بين الشوطين نظرا لارتفاع درجة حرارته، وهو سبب التغيير.

وتقدم الأهلى بأقدام يدان في الدقيقة 45 من عرضية تريزيجيه، قبل أن يخطف يوبو كوديو سيزار هدفا قاتلا لسيوي في الدقيقة 78 من زمن المباراة.

وحافظ الأهلي على صدارة المجموعة، بعدما ارتفع رصيده لـ5 نقاط.. ويحتل النجم الرياضي الساحلي التونسي الوصافة بـ5 نقاط.

ويأتي سيوي سبورت في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويتذيل نكانا المجموعة بنقطة يتيمة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه