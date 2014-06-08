أحمد أيوب: النتيجة مرضية ويدان طلب التغيير

أبدى أحمد أيوب المدرب العام للأهلي رضاه عن النتيجة التي انتهت على إثرها لقاء سيوي سبورت في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية.

ولم يتمكن الأهلي من الحفاظ على تقدمه أمام مضيفه سيوي سبورت، ليتعادل الأخير في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء بنتيجة 1-1.

أيوب تحدث بعد المباراة عبر شبكة "beINSports"، قائلا: "النتيجة مرضية نظرا للغيابات العديدة في صفوف الفريق".

وتابع: "كنا الأقرب للفوز ولكن الظروف التي عانينا منها من غيابات وإصابات مع الحالة الجوية وأرض الملعب، كلها عوامل أثرت على الأداء في نهاية اللقاء".

وأوضح أيوب أن موسي يدان طالب التغيير بين الشوطين نظرا لارتفاع درجة حرارته، وهو سبب التغيير.

وتقدم الأهلى بأقدام يدان في الدقيقة 45 من عرضية تريزيجيه، قبل أن يخطف يوبو كوديو سيزار هدفا قاتلا لسيوي في الدقيقة 78 من زمن المباراة.

وحافظ الأهلي على صدارة المجموعة، بعدما ارتفع رصيده لـ5 نقاط.. ويحتل النجم الرياضي الساحلي التونسي الوصافة بـ5 نقاط.

ويأتي سيوي سبورت في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويتذيل نكانا المجموعة بنقطة يتيمة.