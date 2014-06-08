الشباب يرفع شكوى ضد الهلال بسبب الشمراني

قرر خالد المعمر رئيس نادي الشباب السعودي رفع شكوى إلى لجنة الاحتراف ضد نادي بسبب مستحقات ناصر الشمراني.

وذكرت صحيفة "سبورت" السعودية أن الشباب سيوجه شكوى ضد نادي الهلال قبل انتهاء المهلة المخصصة لاستقبال الشكاوي من الأندية.

وتتعلق الشكوي بمستحقات متأخرة للشباب من قيمة انتقال الشمراني إلى الهلال في الشوط الماضي إذ يتبقى أكثر من خمسة ملايين ريال سعودي لم تدخل خزينة "الليوث".

وتشهد العلاقة بين إدارتي الشباب والهلال توترا بسبب قيام ادارة الهلال بمفاوضة حسن معاذ دون علم النادي بحسب تصريحات نائب رئيس الهلال محمد الحميداني في تويتر قبل ان يعتذر لإدارة الشباب بعد ذلك.