نجران السعودي يقطع الطريق على الأهلي ويتعاقد مع لافاني

تعاقد نادي نجران السعودي بشكل رسمي مع الفرنسي دينيس لافاني المدير الفني السابق لنادي الاتحاد السكندري لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

وطرح الأهلي اسم لافاني بديلا لفتحي مبروك كمدير فني للفريق الأحمر، إلا أن نجران قطع الطريق أمام المارد الأحمر، متعاقدا مع الفرنسي.

وذكرت صحيفة "سبورت" السعودية أن إدارة نجران تضع آمالا كبيرة على لافاني لتحقيق نتائج وعروض مميزة في كافة البطولات المحلية.

ويمتلك لافاني صاحب الـ 50 عاما سجلا تدريبيا مميزا، مع فرق سيدان الفرنسي وقطر القطري.

كذلك نجح مع تشينج دو بلادس الصيني مرورا بالقطن الكاميروني والنجم الساحلي التونسي قبل أن يسهم بتغيير جذري في أداء الاتحاد السكندري الموسم الجاري.

يذكر أن نجران السعودي أنهى الموسم الماضي في المركز الـ11 برصيد 28 نقطة.