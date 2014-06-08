شيخ الصوفية من "التحرير": عاوزين من السيسى العدل والحسم

احتفل علاء أبو العزائم شيخ الطريقة العزمية الصوفية، مساء اليوم الأحد، بميدان التحرير، بتنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيساً، وسط مريديه بحديقة المجمع على طريقتهم الخاصة.

وشكلوا حلقات ذكر، مرددين العديد من القصائد والمدائح الخاصة بهم، من جانبه قال أبو العزائم فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه جاء لميدان التحرير لمشاركة المصريين فرحتهم، موجها رسالة إلى الرئيس السيسى: "دولة العدل إلى قيام الساعة ودولة الظلم ساعة، عاوزين منك العدل والحسم فى نفس الوقت".