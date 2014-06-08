بالفيديو .. حازم إمام يرفع الحذاء في وجه جمهور مازيمبي

انفعل حازم إمام جناح الزمالك عقب مباراة مازيمبي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا وقام في رفع الحذاء في وجه الجمهور الكونجولي.

ولقطت الكاميرات غضب حازم إمام عقب المباراة وقام برفع الحذاء في وجه المدرجات، بينما بادله الجمهور بإلقاء الزجاجات، قبل أن يردها إليهم اللاعب.

ويأتي ذلك بعد اعتراض غاضب من لاعبي الزمالك تجاه جوزيف لامبيتي حكم المباراة الذي كانت له عدة قرارات جدلية خلال المباراة التي خسرها الأبيض بهدف دون رد.

واحتل الزمالك قاع المجموعة التي تصدرها مازيمبي قبل الراحة التي يقام فيها كأس العالم.

شاهد لقطة انفعال حازم إمام