بالفيديو - حكم الزمالك ومازيمبي .. ظالم أم مظلوم؟

"هناك شبهات تحوم حول رئيس نادي مازيمبي الذي حاول منح رشوة لحكم مصري"، هكذا صرح أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك قبل أيام من مواجهة الفريق الكونجولي.

الزمالك واجه مازيمبي خلال لقاء الجولة الثالثة وخسر بهدف سجله رينفورد كالابا، وأنهى الدور الأول بالمركز الرابع بينما بات الفريق الكونجولي متصدرا.

وهناك وجهتا نظر تدور حول حكم المباراة يستعرضها FilGoal.com سواء كان جوزيف لامبيتي الذي أدار المباراة وأداءه يحوم حوله الشبهات.

وجهة النظر الأولى (تصريحات ميدو)

يرى محلل beIN sports أن أداء الحكم وإن شابه بعض الأخطاء إلا أنه لم يؤثر على نتيجة المباراة، في إشارة إلى أن الهدف جاء من ارتباك دفاعي.

كما أن تصريحات ميدو هيأت اللاعبين لاحتمالية تعرضهم لظلم تحكيمي مما جعلهم يلتفتون للصافرة في كل كرة وأبعدهم ذلك عن التركيز.

وجهة النظر الثانية (الحكم ظالم)

الغاني جوزيف لامبيتي ذكرياته سيئة مع الكرة المصرية، فوالده كان هو مراقب مباراة مصر وزيمبابوي في واقعة "الطوبة" الشهيرة.

أما جوزيف فقد منح الترجي التونسي فوزا على الأهلي بعد هدف سجله إينرامو بيده، وفي مباراة الزمالك.

حصر FilGoal.com أداء الحكم واللقطات المثيرة للجدل، والتي كان من ضمنها احتساب قرارات عكسية، وإنذارات بالجملة للزمالك.

معاملات سيئة للاعبي الزمالك بتعنيف أكثر من لاعب بشكل غير لائق وخروج بطاقات صفراء في أكثر من مناسبة، هذا بالإضافة لتغاضيه عن احتساب أخطاء للفريق الأبيض.

كما احتسب الحكم 4 دقائق وقت بدل ضائع، وأنهى المباراة في الدقيقة 93، أعقبها انفجار لاعبي الزمالك.

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