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بالصور والفيديو.. مواطنون يكتبون بالنار في الاتحادية احتفالًا بالسيسي

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بالصور والفيديو.. مواطنون يكتبون بالنار في الاتحادية احتفالًا بالسيسي بالصور والفيديو.. مواطنون يكتبون بالنار في الاتحادية احتفالًا بالسيسي

مواطنون يكتبون سيسي بالنار في الإتحادية

رصدت عدسات وكالة ONA للأنباء قيام عدد من المواطنون بكتابة « Egypt CC » بالنيران على الأتوبيس المكشوف في الاحتفالية أمام قصر الإتحادية بمناسبة تنصيب عبد الفتاح رئيس الجمهورية الجديد بعد أدائه القسم في المحكمة الدستورية العليا صباح اليوم .

كما أطلق عدد من المشاركون في الاحتفالية الألعاب النارية في الهواء ، رافعين صور الرئيس السيسي ، أثناء إلقائه خطاب للأمة أمام عدد من رؤساء وملوك الدول والوفود الدبلوماسية والشخصيات العامة السياسية منها والفنية والرياضية .

(المراسل : شمس الدين مرتضى – أحمد سامح)

 

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