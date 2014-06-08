بالصور والفيديو.. مواطنون يكتبون بالنار في الاتحادية احتفالًا بالسيسي

رصدت عدسات وكالة ONA للأنباء قيام عدد من المواطنون بكتابة « Egypt CC » بالنيران على الأتوبيس المكشوف في الاحتفالية أمام قصر الإتحادية بمناسبة تنصيب عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الجديد بعد أدائه القسم في المحكمة الدستورية العليا صباح اليوم .

كما أطلق عدد من المشاركون في الاحتفالية الألعاب النارية في الهواء ، رافعين صور الرئيس السيسي ، أثناء إلقائه خطاب للأمة أمام عدد من رؤساء وملوك الدول والوفود الدبلوماسية والشخصيات العامة السياسية منها والفنية والرياضية .

(المراسل : شمس الدين مرتضى – أحمد سامح)

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