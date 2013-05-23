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بدء المرحلة الثالثة من مشروع “التاكسي الأبيض” بعد تدخل ديوان المظالم

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بدء المرحلة الثالثة من مشروع “التاكسي الأبيض” بعد تدخل ديوان المظالم بدء المرحلة الثالثة من مشروع “التاكسي الأبيض” بعد تدخل ديوان المظالم


> صرح الدكتور مصطفى الشربتلي، رئيس ديوان المظالم برئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، أن تدخل الديوان لدى الجهات المعنية والبنوك، أسفر عن بدء إجراءات المرحلة الثالثة من مشروع “التاكسي الأبيض.

وكان أمجد منير، وكيل وزارة المالية ورئيس مجلس إدارة مشروع احلال التاكسي، قد قال -في تصريح صحفي نهاية أبريل الماضي- إن الراغبين في الاشتراك بالمرحلة الثالثة سيستفيدون من كافة المزايا التي تقدمها وزارة المالية، والمتمثلة في شيك بمبلغ 5000 جنيه مقابل تسليم السيارة للتخريد، وسداد قيمة الضريبة العامة على المبيعات المستحقة على السيارة الجديدة بمتوسط 9500 جنيه للسيارة الواحدة، مع إعفاء المكونات
> المستوردة اللازمة لتجميع السيارات الجديدة من كافة الرسوم الجمركية بمتوسط 1000 جنيه للسيارة.

/أ ش أ/

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