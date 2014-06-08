رئيس نابولي: عرض أرسنال لإينسيني يجعلني أضحك

حين شاهد أوريليو دي لورينتس رئيس نادي نابولي عرض أرسنال لضم لورينزو إنسيني، أخذ يضحك على حد وصفه.

أرسنال عرض 20 مليون يورو لضم إنسيني النجم الإيطالي صاحب الـ23 عاما، والذي يلعب مع الأتزوري في كأس العالم 2014.

وعقب دي لورينتس على الأمر قائلا لصحيفة ريبابليكا "أرسنال عرض 20 مليون يورو؟ هذا الخبر يجعلني أضحك".

وتابع "أرغب في جعل ثمن إنسيني في سوق الانتقالات يصل إلى 60 أو 70 مليون يورو".

إلى ذلك، أكد دي لورينتس عدم اهتمام نابولي بخدمات إريك لاميلا اللاعب الذي غالبا سيرحل عن توتنام هوتسبر في الصيف.

لاميلا نجم روما السابق على رادار أغلب الأندية الإيطالية، لكن ليس نابولي.

وأكد دي لورينتس "مع خطة رافايل بينيتث المدير الفني لنابولي، لا نحتاج لاميلا".