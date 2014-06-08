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فان جال يريد فيدال في مانشستر يونايتد

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فان جال يريد فيدال في مانشستر يونايتد فان جال يريد فيدال في مانشستر يونايتد

/أ ش أ/ أعلن المدرب الهولندي لويس فان جال المدير الفني الجديد لنادي مانشستر يوناتيد أنه من أشد المعجبين بارتورو فيدال نجم خط وسط يوفنتوس حيث قال "إنه من نوعية اللاعبين الذين أتمنى وجودهم في أي فريق أتولى تدريبه".

ومما يذكر أن العديد من الأندية الكبيرة مثل ريال مدريد وبرشلونة وتشيلسي تبدى اهتمامها حاليا باللاعب الشيلى، كما يبدو أن مانشستر يونايتد سوف ينضم إلى هذه المنافسة بدوره.

وكان فان جال قد حاول الحصول على توقيع فيدال عندما كان لازال يدرب نادى باير ليفركوزين الألمانى غير أن اللاعب قرر الانضمام إلى يوفنتوس بدلا من ذلك.

ومضى فان جال يقول - في تصريحات نقلتها الصحافة الهولندية - "إننى لست معجبا بفيدال وحده بل أرى أن منتخب شيلى حافل بالعديد من اللاعبين المميزين، كما أنهم يؤدون بطريقة هجومية".

ومن المقرر أن يلتقي منتخب الطواحين الهولندية الذي يدربه فان جال حاليا مع شيلى في إطار كأس العالم القادمة بالبرازيل، حيث يلعب المنتخبان في إطار المجموعة الثانية التي تضم أيضا إسبانيا واستراليا.

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