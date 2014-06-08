لاعبو الكاميرون ينهون الإضراب.. ويسافرون البرازيل بعد حل الأزمة

أنهى لاعبو منتخب الكاميرون الإضراب الذي نظموه بسبب أزمة عدم اتفاقهم مع الاتحاد الكاميروني لكرة القدم على المستحقات والمكافآت الخاصة بالأسود في كأس العالم 2014.

لاعبو الكاميرون قرروا عدم السفر للبرازيل، وأضربوا بسبب رفضهم للمكافآت التي كان قد رصدها الاتحاد الوطني هناك.

لكن فولكر فينكي المدير الفني لمنتخب الكاميرون صرح لقناة تلفزيونية ألمانية "الأمر انتهى".

وتابع "هذه من المشاكل التي في المعتاد تأخذ وقتا كبيرا في إفريقيا، لكن الاتفاق تم بنجاح مع اللاعبين وسنسافر بلا مشاكل".

يذكر أن منتخب الكاميرون قد صعد لكأس العالم للمرة السادسة في تاريخه ويلعب في المجموعة الأولى مع البرازيل وكرواتيا والمكسيك.