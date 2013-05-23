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بلاغ من سلطان ضد منصور وعبدالمجيد محمود بعد اكتشاف عدم توكيل شفيق لمرتضى

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بلاغ من سلطان ضد منصور وعبدالمجيد محمود بعد اكتشاف عدم توكيل شفيق لمرتضى بلاغ من سلطان ضد منصور وعبدالمجيد محمود بعد اكتشاف عدم توكيل شفيق لمرتضى

قال المحامي عصام سلطان أن تحقيقات قاضى التحقيق أدهم أبو ذكرى بمحكمة جنوب الجيزة أسفرت عن قيام مرتضى منصور بتقديم 10 بلاغات ضد عصام سلطان زاعماً أنه وكيلاً عن أحمد شفيق المرشح الرئاسى السابق فى حين أنه تبين عدم وجود توكيل من شفيق لمرتضى منصور, وإنما الموجود توكيل من مرتضى منصور لابنه أمير وهو رقم 4171ب لسنة 2009 توثيق الأزبكية، وتوكيل من أمير إلى المحامى ماجد محمد حسنين رقمه 2485ج لسنة 2010م توثيق الأزبكية, وكان أصل البلاغ ( قبل إحالته لقاضى التحقيق ) قد قدم من مرتضى منصور أمام النائب العام السابق عبد المجيد محمود بدون توكيل وهو ما يعد مخالفة صارخة من عبد المجيد محمود لكيفية قبول البلاغات بدون الإطلاع على توكيل شفيق لمرتضى منصور .

وأضاف سلطان في بيان له اليوم :”هذا وقد تقدم عصام سلطان ببلاغ ضد كل من مرتضى منصور وعبد المجيد محمود النائب العام السابق, اتهمهما بأنهما قد أعدا تلك البلاغات بمعرفتهما وبدون توكيل من شفيق يبيح ذلك بما يشكل جرائم جنائية تستوجب التحقيق” .

وكان مرتضى منصور قد أعلن أنه قدم 10 بلاغات ضد عصام سلطان .

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