بالفيديو - فتحي وسعد سمير ينقذان الأهلي

أنقذ أحمد فتحي وسعد سمير ثنائي دفاع الأهلي مرمى الفريق الأحمر من خطورة سيوي سبورت المضيف الإيفواري للشياطين الحمر.

سعد سمير في الدقيقة 17 أنقذ مرماه من كرة عرضية طائشة كان بإمكان أي لاعب من الفريق الإيفواري أن يسجلها في مرمى شريف إكرامي.

أما كرة أحمد فتحي، فقد أنقذها المدافع الأحمر بأعجوبة.

كرة عرضية وصلت إلى مهاجم سيوي سبورت، ليسددها ويردها شريف إكرامي حارس الأهلي بنجاح.

الكرة ذهبت طائشة في منطقة جزاء الأهلي، لكن أحمد فتحي ردها بنجاح من على خط مرمى الأهلي.

التدخل الذي قام به فتحي ومن قبله سعد سمير، ساعد الأهلي على ختام الشوط الأول من اللقاء بهدف من دون رد.

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