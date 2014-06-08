روبن: 3-5-2 ستقود هولندا للسيطرة على إسبانيا

يثق آريين روبن نجم منتخب هولندا في قدرة الخطة الجديدة التي ينوي لويس فان جال مدرب الطواحين البرتقالية أن ينتهجها ضد إسبانيا.

منتخب هولندا شهير دوما بخطة 4-3-3 التي يطبقها الفريق منذ انتعاشة الكرة الشاملة في أوائل السبعينات من القرن الماضي.

لكن فان جال قرر في مونديال 2014 أن ينتهج خطة 3-4-3 وشقها الدفاعي 5-3-2، وهو ما يثق روبن في نجاحه.

وقال روبن لدي تيليجراف يوم الأحد: "في مارس خسرنا أمام فرنسا 2-0.. وضح أن الخطة تحتاج لبعض التعديلات".

وتابع "فكرنا كثيرا، تحدثت مع لاعبي منتخب هولندا لساعات وساعات عن الطريقة المناسبة لإيقاف منتخب مثل إسبانيا بقدرته الكبيرة في استغلال المساحات".

وأضاف لاعب بايرن ميونيخ "هنا جاء فان جال بفكرة 5-3-2.. فكرنا في الأمر".

وأردف لاعب تشيلسي وريال مدريد الأسبق "نثق في الخطة الجديدة، صحيح أن منتخب هولندا يعتمد دوما على الانتشار العرضي والاحتفاظ بالكرة والهجوم، لكن أمام إسبانيا يجب أن يختلف الأمر بعض الشيء".

وأتم "علينا أن نلعب بتحفظ نوعا ما، الخطة الجديدة جيدة.. نثق فيها، ونملك وقتا كافيا لنصبح وحدة واحدة، نعمل بجد ونستخدم الفيديو في تحليل كل شيء، والأمر يجلب الثقة".