مصرع متسلق إسباني عقب سقوطه من جبال الألب في فرنسا

باريس، (إفي): لقي متسلق جبال إسباني (38 عاما) مصرعه فجر اليوم عقب سقوطه من جبال الألب الفرنسية، وفقا لما قالته مصادر رسمية.

وقال أحد أفراد شرطة سلاح الجمهورية لأمن جبال جرونوبل لـ(إفي) إن القتيل الذي لم يكشف عن هويته سقط عقب اختلال توازنه على ارتفاع 20 مترا بعد انزلاقه على قطعة من الثلج.

ووقع الحادث الساعة 2.30 بتوقيت جرينتش حيث كان الضحية بصحبة اثنين من الأصدقاء في مرحلة الهبوط من مغامرة التسلق التي كانوا يقومون بها.

وكانت المجموعة وصلت للقمة الساعة 20.00 بتوقيت جرينتش يوم السبت، وأثناء الهبوط قابلتهم منطقة جليدية حيث وقع الحادث.

ونقل جثمان الضحية إلى جرونوبل فيما تركت المروحية صديقيه في نقطة انطلاق المغامرة التي بدأوها في منطقة لابيرارد.