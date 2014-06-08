«بوتين» في برقية تهنئة للسيسي: ندعوك لزيارة موسكو

قال موقع «أنباء موسكو» الروسي، الأحد، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة تسلمه مهام منصبه الرئاسي، مجددا دعوته له لزيارة روسيا «في أقرب وقت ممكن».

ونقل «أنباء موسكو» عن الدائرة الصحفية للكرملين أن «بوتين» أعرب، في برقية التهنئة عن «تصميمه على مواصلة العمل المشترك مع السيسي من أجل تعزيز العلاقات (الروسية – المصرية)، ذات تاريخ غني وآفاق رائعة».

وأشار الرئيس الروسي إلى أنه «يقدر تقديرا رفيعا الحوار البناء بين القيادتين الروسية والمصرية الذي يتسم بمستوى عال من الثقة والتفاهم»، ويرى أنه من الممكن الاتفاق على موعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى روسيا عبر القنوات الدبلوماسية.