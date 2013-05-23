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وزير الزراعة يستعرض آليات تنفيذ الأنشطة المشتركة بين الفاو والوزارة

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وزير الزراعة يستعرض آليات تنفيذ الأنشطة المشتركة بين الفاو والوزارة وزير الزراعة يستعرض آليات تنفيذ الأنشطة المشتركة بين الفاو والوزارة

استعرض الدكتور أحمد الجيزاوي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي خلال لقائه اليوم مع الدكتور عبد السلام ولد أحمد المدير العام المساعد والممثل الإقليمي للشرق الأدنى لمنظمة الأغذية والزراعة بالقاهرة/الفاو الدكتور مجاهد عاشوري ممثل منظمة الأغذية الزراعة بالقاهرة البرامج والمشروعات التي تقوم المنظمة بتنفيذها بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي كما تم خلال اللقاء دعم الأنشطة المنفذة بين المنظمة والوزارة في ظل العلاقات التاريخية التي تربط بين المصرية والمنظمة منذ تم إنشاؤها عام 1945 وكلك تفعيل الأولويات للبرامج التي وضعتها الوزارة من خلال مشروعات برنامج التعاون الفني التي تدرس من جانب المنظمة في إطار إستراتيجية البرنامج القطري الذي اعدته المنظمة بالتعاون مع الوزارة .

وأكد وزير الزراعة على أهمية تقديم الدعم من قبل المنظمة فيما يخص بتنشيط دور التعاونيات في خدمة المزارعين وتطوير خدمات الإرشاد الزراعي للعمل على زيادة الإنتاجية الزراعية و الاستفادة من الموارد المائية والأرضية المتاحة كذلك العمل على التقليل من الفاقد الذي يتراوح بنسبة 30\% إلى 40\% بما يتيح تحقيق المزيد من الأمن الغذائي للشعب المصري وكذلك تطوير الأنظمة التسويقية للمحاصيل الخضر و الفاكهة ومن ثم إنشاء اتحادات مختلفة للمحاصيل الرئيسية مثل القطن القمح  الذرة والتي تعمل على تطوير نظم التسويق الداخلي أو الدولي والتي تؤدى إلى تحقيق أعلي نسبة ربح للفلاح التقليل من الوسطاء التجاري في حالات تسويق السلع الزراعية التي تهمش ربح الفلاح .
> وأشار الوزير إلى ضرورة تقديم الدعم من قبل المنظمة في مجال المشروعات الصغرى للتصنيع الزراعي طبقا لنوع الإنتاج وكذلك لاحتياجات السوق والتي تخلق فرص عمالة وتستفيد من الميزات النسبية لمختلف المنتجات والسلع الغذائية حسب المحافظات التي تنتج فيها الطماطم والفراولة وغيرها.
> ولفت الوزير الى ضرورة تقديم التدريب الفني المتخصص للمزارعين والمرشدين لخلق مجموعات تقوم بالتدريب للآخرين في المجالات الزراعية المختلفة لتحقيق المزيد من إتاحة الفرص لتلك المشرعات الصغرى .

وقد تم الاتفاق على مشاركة الوزير في الاجتماع المزمع عقده بالقاهرة يوم 27 يونيو المقبل بالتعاون بين المنظمة والبنك الأوروبي للتنمية والتصدير والذي سوف يناقش الاستثمار الزراعي في خلال الفترة القادمة في وجود ممثلي القطاع الخاص.
> ووجهت منظمة الأغذية والزراعة الدعوة إلى الوزيرلحضور المؤتمر العام للمنظمة في منتصف يونيو المقبل ومقابلة جرنسيانودى سلفيا مدير عام المنظمة بروما والذي مدعو له أكثر من مائة وزير لمناقشة برامج وخطط المنظمة.

أ ش أ

 

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