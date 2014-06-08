مدير أمن السويس يشكر قوات التأمين على جهودهم خلال حفل تنصيب الرئيس

قام اللواء خليل حرب، مدير أمن السويس، بجولة تفقدية عصر اليوم، بميدان الأربعين، وعدد من الشوارع الرئيسية بالمحافظة، وجه خلالها الشكر لقوات التأمين المتمركزة فى الميادين والشوارع الرئيسية على جهودهم فى تأمين المحافظة بالتزامن مع حلف المشير السيسى اليمين لرئاسة مصر.

> كما قام مدير الأمن بالإشراف على الحملات المرورية بميدان الأربعين، والدخول مع المواطنين فى أحاديث جانبية وقدم لهم الشكر لمشاركتهم الفعالة خلال الفترة الماضية، وتعاونهم مع قوات الجيش والشرطة .

مدير الأمن قال لـ "اليوم السابع"، إن الأوضاع الأمنية بالسويس تسير بشكل جيد وطبيعى ومستقرة، وإن الحملات الأمنية مستمرة فى جميع الإدارات سواء مرورية أو مباحث جنائية لضبط الخارجين عن القانون أو ضبط القيادات والعناصر الإرهابية التى تحرض على العنف والشغب.