أخبار عاجلة

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي -
صور| تسكين 159 أسرة بعمارات أولاد عزاز الجديدة في سوهاج -
فيديو| والد «طفلة البامبرز» المغتصبة: لازم المتهم يتعدم في ميدان عام -
حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج -
معتز عبد الفتاح: الإعلام «أفّور» في تناول زيارة السيسي لواشنطن -
ترامب يحتفي بزيارة السيسي على «تويتر» -
أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة -
مدرب الزمالك الجديد: الفترة القادمة تحتاج إلى العمل أكثر من أي شيء -
تغطية خاصة - حصريا .. لقاء الرئيس السيسي بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: مجلس إدارة الأتحاد السكندري غير راضي عن مركز الفريق بجدول الدوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مدير أمن السويس يشكر قوات التأمين على جهودهم خلال حفل تنصيب الرئيس

Google+ Print
مدير أمن السويس يشكر قوات التأمين على جهودهم خلال حفل تنصيب الرئيس مدير أمن السويس يشكر قوات التأمين على جهودهم خلال حفل تنصيب الرئيس

قام اللواء خليل حرب، مدير أمن السويس، بجولة تفقدية عصر اليوم، بميدان الأربعين، وعدد من الشوارع الرئيسية بالمحافظة، وجه خلالها الشكر لقوات التأمين المتمركزة فى الميادين والشوارع الرئيسية على جهودهم فى تأمين المحافظة بالتزامن مع حلف المشير السيسى اليمين لرئاسة .
> كما قام مدير الأمن بالإشراف على الحملات المرورية بميدان الأربعين، والدخول مع المواطنين فى أحاديث جانبية وقدم لهم الشكر لمشاركتهم الفعالة خلال الفترة الماضية، وتعاونهم مع قوات الجيش والشرطة .

مدير الأمن قال لـ "اليوم السابع"، إن الأوضاع الأمنية بالسويس تسير بشكل جيد وطبيعى ومستقرة، وإن الحملات الأمنية مستمرة فى جميع الإدارات سواء مرورية أو مباحث جنائية لضبط الخارجين عن القانون أو ضبط القيادات والعناصر الإرهابية التى تحرض على العنف والشغب.

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة

أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة

تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية

تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية

تغطية خاصة - سمير فرج: ليست هناك شروط على المعونة الأمريكية لمصر في الفترة المقبلة

تغطية خاصة - سمير فرج: ليست هناك شروط على المعونة الأمريكية لمصر في الفترة المقبلة