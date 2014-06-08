غدا.. المطارات تعقد اجتماعا لقيادات الشركة لبحث الموقف المالى وحركة الركاب

يُعقد صباح غد، الاثنين، بمقر الشركة المصرية للمطارات، الاجتماع التنفيذى لرؤساء القطاعات ومديرى المطارات والمعروف بـEx- com" "، برئاسة اللواء طيار "عادل محجوب" رئيس الشركة المصرية للمطارات، وبحضور جميع قيادات ومديرى مطارات الشركة لمناقشة الحركة الجوية خلال عام 2014، مقارنة بمثيلتها عام 2013 من نفس الفترة الحالية مع تحليل حركة الطائرات والركاب والجنسيات .

ويناقش الاجتماع الموقف المالى ونسب الزيادة والنقص، وعرض المقترحات التى تؤدى إلى زيادة إيرادات الشركة وكيفية ترشيد الاستهلاك وتقديم أعلى مستوى خدمة للركاب، بالتعاون مع شركات الطيران وغرف وزارة السياحة.