سفير مصر بالرياض: تنصيب السيسى حدث هام للسعودية وحرصت على حضوره

وجه سفير مصر بالرياض عفيفى عبد الوهاب التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة تنصيبه اليوم رئيسا لمصر، كما وجه التهنئة للشعب المصرى لنجاحه فى تنفيذ الاستحقاق الثانى من خارطة الطريق المصرية.

وقال السفير "عفيفى"- فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط- "إن الاحتفالية التى شهدتها القاهرة صباح اليوم بتنصيب المشير عبد الفتاح السيسى رئيسا لمصر مناسبة، تستحق منا جميعا أن نحتفى بها، خاصة أنها جاءت بعد فترة صعبة مرت بالشعب المصرى"، وتترجم نجاح الشعب وإرادته الحرة فى تنفيذ الاستحقاق الثانى من خارطة المستقبل.

ونوه بأن الرئيس السيسى استجاب لرغبة الشعب وجاء ليكمل ما بدأه فى 30 يوينو 2013 استجابة للإرادة الشعبية التى مارسها هذا الشعب العظيم فى الانتخابات الرئاسية بكل حرية ونزاهة وشفافية، وتصحيحا لمسار الثورة للوجهة الصحيحة، وأضاف أنه فى الوقت الذى نهنئ الرئيس السيسى نهنئ الشعب المصرى على نجاحه فى تنفيذ الاستحقاق الثانى من خارطة الطريق، فهنيئا على الشعب المصرى الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأكد السفير المصرى أن الرئيس السيسى يواجه مسئولية عظيمة، وهو قادر عليها بإذن الله، مشيرا إلى أن الشعب المصرى بكل فئاته سيشد من عضده ويقف بجانبه لتحقيق أهداف الثورة المباركة فى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.

وحول زيارة ولى العهد السعودى، الأمير سلمان بن عبد العزيز السعودى، إلى القاهرة للمشاركة فى الاحتفال بتنصيب السيسى رئيسا لمصر، قال السفير عفيفى إنها تؤكد حرص المملكة العربية السعودية على وجودها فى هذه المناسبة الهامة جدا بالنسبة لمصر وبالنسبة للمملكة وللأمة العربية، وتواصلا مع الدعم والمساندة من جانب المملكة فى هذه المرحلة الهامة جدا والتاريخية التى تمر بها مصر.

وأضاف أن زيارة ولى العهد السعودى تأتى أيضا تواصلا مع مواقف السعودية الداعمة والمساندة لمصر، التى بدأت بشكل قوى وواضح ومشرف عقب ثورة 30 يونيو بوقوف المملكة بجانب مصر، وهو الذى أبداه خادم الحرمين الشريفين حتى فى رسالة التهنئة التى بعث بها للرئيس عبد الفتاح السيسى، تواصلا مع المواقف التاريخية للمملكة ودعمها ومساندتها لمصر، واعتبار أن ما يمس مصر يمس العروبة والإسلام وبنفس القدر يمس المملكة.