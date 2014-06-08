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قائد طائرة "العربية" يهبط اضطراريا بشرم الشيخ لإنقاذ حياة راكب

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قائد طائرة "العربية" يهبط اضطراريا بشرم الشيخ لإنقاذ حياة راكب قائد طائرة "العربية" يهبط اضطراريا بشرم الشيخ لإنقاذ حياة راكب

أكد مصدر ملاحى بمطار القاهرة الدولى أن قائد طائرة طيران العربية القادمة من الشارقة إلى القاهرة اضطر للهبوط بمطار شرم الشيخ لإنقاذ حياة راكب أصيب بأزمة صحية خلال عبور المجال الجوى لسيناء وتم نقله للمستشفى واستأنفت الطائرة رحلتها بعد تأخير ساعتين.

وقال المصدر إن قائد الطائرة فوجئ بإصابة راكب مصرى بأزمة صحية حادة ما يستلزم سرعة نقله للمستشفى فطلب من برج المراقبة بمطار شرم الشيخ السماح له بالهبوط الاضطرارى لإنقاذ الراكب، حيث تولى فريق طبى فور هبوط الطائرة فحص الراكب وقام بنقله إلى المستشفى واستأنفت الطائرة رحلتها بدونه.

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