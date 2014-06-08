حسن الشافعى لـ"السيسى": مصر أمانة فى عنقك فتحمل مسئوليتك

وجه الموزع الموسيقى حسن الشافعى، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلاً، "اليوم مصر أمانة فى عنقك وقد توليت المسئولية الأولى، وأنا على يقين أنك ستتحملها كما يتحمل الرجال مسئولياتهم.

وتابع الشافعى عبر تدوينة له على "فيس بوك"، موجهاً حديثه للسيسى: "لكن هناك حقائق على أرض الواقع فلا تعاندها بل تعامل معها برقى وبحب فخير ما يصعد من الأرض إلى السماء الإخلاص وخير ما يهبط من السماء إلى الأرض التوفيق وفقك الله وأعانك، لما فيه خير هذا البلد العظيم".

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