هكذا تحولت الفساتين من منصات العروض إلى السجادة الحمراء

تظهر أناقة النجمات على السجادة الحمراء باختياراتهن الجذابة التي تحمل توقيع أشهر مصممي الأزياء، ولكنها لا تكتمل إلا عندما تضيف كل واحدة منهن لمستها الخاصة على الفستان الذي ترتديه بتنسيقه مع إكسسوارات مختلفة عن التي ظهرت على منصة العرض.

في مهرجان "كان" ارتدت الممثلة الجميلة جيسيكا شاستاين فستاناً ناعماً باللون البنفسجي من تصميم إيلي صعب، وأكملت إطلالتها بأقراط ماسية وحذاء فضي ناعم، بينما أبهرتنا شيريل كول باختيارها المميز من "Monique Lhuillier"، ولكنها استبدلت الحذاء الجميل من الدانتيل الذي ظهر على منصة العرض بحذاء أنيق تميزه أساور الساق، أما الممثلة الهندية فريدا بينتو فقد حافظت على تنسيق "Oscar de la Renta"، ولكن في قطع مختلفة، حيث ارتدت حذاءً وسواراً ذهبيين بتصاميم مختلفة، فيما فضلت كريستين ستيوارت أن ترتدي بدلتها الجميلة من "Chanel" مع حذاء لحمي بكعب عالٍ بدلاً من الحذاء الرياضي الذي ظهر على منصة العرض.

من ناحية أخرى تضفي النجمات العربيات ستايلهن المميز على أي فستان يقمن بارتدائه، ومنهن: النجمة أحلام التي اختارت فستاناً رائعاً من "Valentino" لتنسقه مع مجوهراتها المتميزة، كذلك النجمة نانسي عجرم التي استبدلت الحزام الذهبي الذي ظهر على منصة عرض زهير مراد بحزام أصغر بنفس اللون الوردي فبدت بإطلالة ناعمة وأنيقة.

من برأيك نجحت في تنسيق فستانها بطريقة مثالية؟

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