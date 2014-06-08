التركواز يزيد من ثقتك بنفسك

التركواز ليس هو الحجر الكريم الذي يقتنيه الناس فقط، وإنّما هو اللون الذي يستمدّ اسمه من هذا الحجر المسمّى بالفيروز، الذي أطلّ علينا هذا الموسم من خلال منصّات العروض في أسابيع الموضة الأربعة (نيويورك ولندن وميلان وباريس)، وظهر بظلال وتدرّجات مختلفة، تتراوح ما بين التركواز المائي، وصولاً إلى الداكن المخضرّ، كما في مجموعة Anna Sui لصيف عام 2014، والتي حفلت بهذا اللون الذي ظهر من خلال الفساتين الناعمة، فيما تعاملت المصمّمة البريطانية Jenny Packham مع التركواز المائل إلى الرمادي بشكل خاصّ. من جانبها، قدّمت المصمّمة Mary Katrantzou فساتين قصيرة، مرسومة بلون التركواز، في وقت ظهر هذا اللون أيضاً في عرض دارBlugirl، ودار Versace، التي اختارت خامات بلون التركواز النقيّ في مجموعتها لهذا الصيف، والتي ضمّت فساتين وقمصاناً وسراويل من القطن والحرير. وفي العموم، يبقى لون التركواز من الألوان التي يسهل التعامل معها، لأنّه لون أليف ومريح للعين، كما أنّه يتناغم مع طيف واسع من الألوان؛ وهو لون رائع للحفلات والسهرات، كما أنه مثاليّ لفساتين الصيف التي تتحاور مع حرارة الجوّ ووهج الشمس. لكنّه يصلح بدرجة أقلّ لملابس العمل الرسمية، خصوصاً عندما يكون طاغياً على الطلّة، وإن كان بالإمكان لبسه في العمل كقميص خفيف تحت الجاكيت الأسود أو الرماديّ، أو كإيشارب صغير أو تنورة بسيطة مع جاكيت داكن اللون وقميص أبيض أو أسود. أمّا الاكسسوارات بلون التركواز فهي صالحة لكلّ مناسبة، وأجملها ما يلبس مع الأسود والأبيض والرمادي وبعض درجات الأخضر، ودرجات خاصّة جداً من البرتقالي.

دلالات لون التركواز

• يعبّر لون التركواز عن العلاقات الواضحة والانفتاح على الآخرين والتناغم ما بين العقل والعاطفة.

• التركواز لون فعّال في إنعاش الروح؛ لذا البسيه حين تشعرين بأنك متعبة أو منهكة، كما أنه يساعدك في علاج القلق والخجل وعدم القدرة على التواصل مع الآخرين.

• البسي هذا اللون كاكسسوار قريب من منطقة العنق، أو كياقة أو إيشارب كي تلفتي نظر الآخرين عند الحديث. ولا تستخدمي هذا اللون عندما تريدين أن تبقي صامتة أو بعيدة عن العيون، لأنه يلفت النظر ويدعو الناس إلى التقرّب منك.

• يساعد لون التركواز في إبعاد الموجات الكهرومغناطيسية من البيئة التي تحيط بك . البسيه إذا كنت كثيرة الجلوس قرب الكومبيوتر والتلفزيون ، كما انه يساعد في شفاء الحروق وضربة الشمس، لذا هو مثالي لنهارات الصيف المشمسة.

• يساهم هذا اللون في زيادة النشاط العقلي والقدرة على الإبداع.

• في العلاجات النفسية الحديثة يستخدم هذا اللون المضيء في إشاعة السعادة والفرح والتخفيف من حالات الاكتئاب، لأنه يزيد من الثقة بالنفس، ويغمرك بفيض من الطمأنينة، ويشعرك بالراحة والهدوء.

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