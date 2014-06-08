“سي إن إن”: المصريون يعلقون آمالا كبيرة على السيسي

أبرز تليفزيون هيئة الاذاعة البريطانية وشبكة “سى ان ان” الاخبارية الامريكية مراسم اداء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية اليوم الاحد بالمحكمة الدستورية العليا وكلمته التى القاها بعد ذلك التى اكد خلالها بصفة خاصة على اقامة”مصر قوية وآمنة وعادلة ” .

ونقل التليفزيون البريطاني فى تقرير له اليوم الاحد لقطات من اداء السيسي اليمين القانونية بالمحكمة الدستورية العليا الذى اكد فيه على المحافظة على النظام الجمهورية واحترام القانون والدستور وحماية الوطن وسلامة اراضيه .

ونقل التليفزيون البريطانى لقطات حية من احتفالات الشارع المصري بتولى السيسي منصبه الرئاسى رسميا ، مع تدفق اعداد كبيرة من المصريين على الميادين بصحبة اطفالهم رافعين الاعلام وصور الرئيس السيسي يحدوهم الامل فى فتح صفحة جديدة فى تاريخ مصر وتحقيق الامن والاستقرار بعد سنوات من الفوضى واصلاح الاقتصاد بما يؤدى الى توفير فرص عمل للشباب ، وهو ما اشارت اليه ايضا قناة”فرنسا 24″ .

واوضح التليفزيون البريطانى فى تقريره ان اكبر تحدي يواجهه الرئيس السيسي يتمثل فى الامال الكبيرة المعلقة عليه، مشيرا الى ما سبق ان طالب به السيسي الشعب بالمزيد من العمل والعطاء.

> من جانبها سلطت شبكة سى ان ان الاخبارية الامريكية الضوء على أداء عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية رئيسا جديدا لمصر، مشيرة الى ما يحظى به بدعم شعبي كبير، الامر الذي أهله للفوز بالانتخابات بنسبة كبيرة من أصوات الناخبين ، على حد وصفها.

وتابعت الشبكة تقول: “على الرغم من أن اليوم هو يوم يشهد احتفالات كبيرة بالرئيس الجديد وأدائه اليمين الدستورية، الا ان عليه بداية من الغد أن يشمر عن ساعديه ويبدأ العمل الجاد، حيث يعلق عليه المصريون آمالا كبيره عليه في إصلاح بلادهم التي تواجه الكثير من المشكلات”.

واشارت الشبكة الى حرص عدد من قادة الدول او الممثلين عنهم على حضور مراسمتنصيب السيسي رئيسا لمصر .

وركزت الشبكة على لحظات تسلم السيسي الرئاسة من الرئيس المؤقت عدلى منصور وتوقيع وثيقة نقل السلطة واشادته فى كلمته بعملية الانتقال الديمقراطي للسلطة في مصر، ومطالبته المصريين بالبدء في العمل وتاكيده أن تحقيق الأمن والاستقرار سيكون في مقدمة أولوياته.