محافظ الإسماعيلية يتفقد بدء تطوير ورفع كفاءة طريق البلاجات بتكلفة 18 مليون جنيه

قام اللواء أحمد بهاء الدين القصاص محافظ الإسماعيلية بجولة ميدانية تفقدية بنطاق حى أول الإسماعيلية والتى تضمنت تفقد ومتابعة المحافظ لما يجرى تنفيذه من أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق البلاجات السياحى والتى تبلغ جملة تكلفتها المالية نحو 18.5 مليون جنيها وتشمل أعمال الرصف والصيانة الكاملة للطريق بمنطقة القرى السياحية والأندية والشواطىء والتى كانت تتعرض للهبوط الأرضى أكثر من مرة على مدى السنوات الماضية بالإضافة إلى أعمال صيانة الأرصفة والبلدورات والإنارة وصيانة الجزيرة الوسطى وأعمال التشجير والتنجيل للمسطحات الخضراء من أجل الحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى لهذا الطريق الحيوى الذى يعتبر قبلة الزائرين والسائحين وضيوف الإسماعيلية من مختلف محافظات الجمهورية واستعادة المظهر الجمالى للإسماعيلية.

وأكد المحافظ على ضرورة الاهتمام بمضاعفة وتكثيف حجم الأعمال فى النظافة العامة للطريق ورفع القمامة والمخلفات أولا بأول .

وخلال الجولة ألتقى محافظ الإسماعيلية بعدد من المواطنيين والأهالى وأستمع الى شكاواهم ومطالبهم والتى وعد بدراستها والعمل على تلبيتها .

رافق المحافظ خلال الجولة السيد محمد رمضان رئيس المركز والمدينة و المهندسة لبنى نجيب مدير عام مديرية الطرق والنقل وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .