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السيسي وعاهل الأردن يؤكدان حرصهما على التنسيق والتشاور بما يخدم المصالح المشتركة

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السيسي وعاهل الأردن يؤكدان حرصهما على التنسيق والتشاور بما يخدم المصالح المشتركة السيسي وعاهل الأردن يؤكدان حرصهما على التنسيق والتشاور بما يخدم المصالح المشتركة

عبدالفتاح

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي وملك الأردن عبدالله الثاني، اليوم الأحد حرصهما المتبادل على تمتين أواصر الأخوة والتنسيق والتشاور بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين والقضايا العربية.
> جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي مع ملك الأردن بعد انتهاء مراسم حفل التنصيب والتوقيع على وثيقة تسليم السلطة ، حيث ركزا على البحث في سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

وأكد العاهل الأردني وقوف الأردن إلى جانب وخيارات شعبها ودعم مساعي قيادتها الجديدة في ترسيخ الأمن والاستقرار ومواصلة مسيرة البناء والإنجاز.

وبدوره .. أعرب الرئيس السيسي عن شكره والشعب المصري للأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني على مواقفه الداعمة لمصر ووقوف المملكة إلى جانب خيارات الشعب المصري، مقدرا دور ملك الأردن في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك وخدمة قضايا الأمة العربية.

وقد حضر العاهل الأردني حفل تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي جرى في قصر الاتحادية في القاهرة اليوم إلى جانب عدد من زعماء وقادة الدول..وقد هنأ السيسي بثقة الشعب المصري بانتخابه رئيسا للجمهورية متمنيا له التوفيق في قيادة مصر الشقيقة نحو مزيد من الإنجاز والتقدم والتطور وبما يلبي طموحات شعبها وآماله في مستقبل آمن ومزدهر ومستقر ويعزز دورها المحوري والريادي في المنطقة.

وكان الرئيس السيسي الذي فاز بأغلبية بانتخابات الرئاسة المصرية التي أعلنت نتائجها الرسمية الثلاثاء الماضي قد أدى اليمين الدستورية رئيسا لجمهورية مصر العربية صباح اليوم أمام أعضاء الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.

وحضر الملك عبدالله الثاني مأدبة الغداء التي أقامها الرئيس السيسي تكريما لقادة الدول ورؤساء الوفود التي حضرت مراسم حفل التنصيب.

ورافق العاهل الأردني في الزيارة رئيس الديوان الملكي الهاشمي فايز الطراونة ، ووزير الخارجية وشئون المغتربين ناصر جودة ، ومستشار الملك مقرر مجلس السياسات الوطني عبدالله وريكات ، والسفير الأردني في القاهرة بشر الخصاونة.

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